Испания - Франция 1:2. Видео голов и обзор финала Лиги Наций

Вашему вниманию видео обзор финала Лиги Наций, в котором встретились Испания и Франция. Первый тайм стал настоящим разочарованием, а вот во втором соперники порадовали болельщиков драматургией. Оярсабаль открыл счет, Бензема мгновенно ответил своим шедевром, а затем победный забил Мбаппе. По голу Килиана будут еще долго дискутировать, нужно ли было его засчитывать.

Лига Наций. Финал

10 октября. Милан. Сан-Сиро

Испания - Франция 1:2

Голы: Оярсабаль 64 - Бензема 66, Мбаппе 80