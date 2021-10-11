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Испания - Франция 1:2. Видео голов и обзор финала Лиги Наций
Смотреть видео обзор матча Испания - Франция, финал Лиги Наций, 10 октября 2021
Вашему вниманию видео обзор финала Лиги Наций, в котором встретились Испания и Франция. Первый тайм стал настоящим разочарованием, а вот во втором соперники порадовали болельщиков драматургией. Оярсабаль открыл счет, Бензема мгновенно ответил своим шедевром, а затем победный забил Мбаппе. По голу Килиана будут еще долго дискутировать, нужно ли было его засчитывать.
Лига Наций. Финал
10 октября. Милан. Сан-Сиро
Испания - Франция 1:2
Голы: Оярсабаль 64 - Бензема 66, Мбаппе 80
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