Ждём соперников для Украины. Сегодня состоится жеребьёвка Лиги наций

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьёвка группового этапа нового сезона Лиги наций УЕФА. Коротко рассказываем, что нужно знать об этом событии.

Какая процедура жеребьёвки?

Все 55 европейских сборных будут распределены на четыре лиги в соответствии с результатами предыдущего розыгрыша Лиги наций. В лигах А, В и С будут по 16 сборных (по четыре в четырёх группах), оставшиеся команды составят лигу D, в одной группе которой будет четыре команды, а в одной - три.

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Сборная Украины попала в первую корзину Лиги В как команда, которая в прошлом сезоне турнира заняла последнее место в группе Лиги А и вылетела из высшего дивизиона.

Посев участников Лиги А

Корзина 1: Франция, Испания, Италия, Бельгия.

Корзина 2: Португалия, Нидерланды, Дания, Германия.

Корзина 3: Англия, Польша, Швейцария, Хорватия.

Корзина 4: Уэльс, Австрия, Чехия, Венгрия.

Посев участников Лиги В

Корзина 1: Украина, Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия.

Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия.

Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия.

Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения.

Посев участников Лиги С

Корзина 1: Турция, Словакия, Болгария, Северная Ирландия.

Корзина 2: Греция, Беларусь, Люксембург, Северная Македония.

Корзина 3: Литва, Грузия, Азербайджан, Косово.

Корзина 4: Казахстан/Молдова, Кипр/Эстония, Гибралтар, Фарерские острова.

Посев участников Лиги D

Корзина 1: Казахстан/Молдова, Кипр/Эстония, Лихтенштейн, Мальта.

Корзина 2: Латвия, Сан-Марино, Андорра.

На групповом этапе команды сыграют друг с другом в два круга. Победители групп в Лиге А выходят в Финал четырёх турнира, худшие четыре команды этой лиги понижаются в классе. Победители групп в Лиге В выходят в Лигу А и так далее. Худшие сборные Лиги С проведут стыковые матчи, победители которых сохранят место в дивизионе, а проигравшие - понизятся в классе. Казахстан/Молдову и Кипр/Эстонию в марте ожидают стыковые матчи за право участвовать в Лиге С.

Когда состоятся матчи Лиги наций?

Участников ожидают спаренные игры в трёх слотах. Групповой этап пройдёт в июне и сентябре 2022 года.

Туры 1 и 2: 2-8 июня 2022 года

Туры 3 и 4: 8-14 июня 2022 года

Туры 5 и 6: 22-27 сентября 2022 года

Решающие матчи:

Полуфиналы: 14 и 15 июня 2023 года

Финал и матч за третье место: 18 июня 2023 года

Стыковые матчи для участников лиги С: 21-23 и 24-26 марта 2024 года

Где пройдёт Финал четырёх Лиги наций 2023?

На поле одной из команд, которая выиграет свою группу в Лиге А Лиги наций. То есть, хозяин финального этапа определится позднее.

Будут ли команды из Лиги наций участвовать в отборе на Евро-2024?

Пока ещё неизвестно, ведь формат отбора на ближайший чемпионат Европы не утверждён.

Когда и где смотреть церемонию жеребьёвки Лиги наций?

Текстовая трансляция события будет на UA-Футбол. На ТВ в прямом эфире смотрите её на канале "Футбол 1".