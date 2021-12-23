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"Похоже УЕФА отдал предпочтение Украине и Шотландии" - тренер Ирландии недоволен календарем в Лиге наций

Лига наций УЕФА
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Турнир будет довольно скоротечным

"Похоже УЕФА отдал предпочтение Украине и Шотландии" - тренер Ирландии недоволен календарем в Лиге наций

punditarena.com

Новина українською

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни в интервью изданию Daily Record высказал свое крайнее недовольство календарем матчей в Лиге наций в своей группе.

"Почему Ирландия должна лететь в Армению между домашними матчами с Украиной и Шотландией? А потом из Глазго путешествовать в Киев, чтобы сыграть с украинцами.

Нам устроили сумасшедший десятидневный отрезок. А Шотландия и Украина, тем временем, играют спаренные матчи – по два дома и на выезде.

Похоже УЕФА при составлении календаря отдал предпочтение сборным Украины и Шотландии, а нас с Арменией во внимание не принимала. В результате, нам дали более жесткий график по сравнению с соперниками. Тем не менее, мы настроены добиться положительных результатов», – сказал Кенни.

Напомним, что 4 тура Лиги наций будут сыграны в июне, а еще два - в сентябре 2022 года.

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В статье: Украина Ирландия Стивен Кенни
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