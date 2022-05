Капитан Эвертона и кипер Ливерпуля. Будущий соперник Украины объявил состав на июньские матчи

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни определился с заявкой на июньские матчи.

Всего он вызвал 27 игроков, большинство из которых выступают в АПЛ и Чемпионшипе. Из известных фамилий можно выделить капитана "Эвертона" Коулмана и второго вратаря "Ливерпуля" Келлехера.

