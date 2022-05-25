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Капитан Эвертона и кипер Ливерпуля. Будущий соперник Украины объявил состав на июньские матчи

Лига наций УЕФА
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Хватает футболистов из английских чемпионатов

Капитан Эвертона и кипер Ливерпуля. Будущий соперник Украины объявил состав на июньские матчи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни определился с заявкой на июньские матчи.

Всего он вызвал 27 игроков, большинство из которых выступают в АПЛ и Чемпионшипе. Из известных фамилий можно выделить капитана "Эвертона" Коулмана и второго вратаря "Ливерпуля" Келлехера.

  • Вратари: Каоимхин Келлехер ("Ливерпуль"), Гэвин Базуну ("Манчестер Сити"), Марк Траверс ("Борнмут")
  • Защитники: Шеймус Коулман ("Эвертон"), Сайрус Кристи ("Фулхэм"), Энда Стивенс ("Шеффилд Юнайтед"), Райан Мэннинг ("Суонси Сити"), Джеймс Макклейн ("Уиган Атлетик"), Шейн Даффи ("Брайтон"), Джон Иган ("Шеффилд Юнайтед"), Натан Коллинз ("Бернли"), Дара О'Ши ("Вест Бромвич Альбион"), Дарра Ленихан ("Блэкберн Роверс")
  • Полузащитники: Конор Хурихэйн ("Астон Вилла"), Джош Каллен ("Андерлехт"), Джефф Хендрик ("Ньюкасл Юнайтед"), Джейсон Моламби ("Вест Бромвич Альбион"), Алан Браун ("Престон"), Джейсон Найт ("Дерби Каунти")
  • Нападающие: Каллум Робинсон ("Вест Бромвич Альбион"), Трой Паррот ("Тоттенхэм"), Скотт Хоган ("Бирмингем Сити"), Уилл Кин ("Уиган Атлетик"), Майкл Обафеми ("Суонси Сити"), Чиедози Огбене ("Ротерхэм Юнайтед"), Си-Джей Хэмилтон ("Блэкпул"), Фести Эбоселе (Дерби Каунти)

Отметим, что летом Ирландия дважды встретится с Украиной - восьмого и 14-го июня.

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В статье: Ирландия Шеймус Коулман
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