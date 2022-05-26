Тренер Ирландии: Тот факт, что игра с Украиной вообще состоится - это чудо

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни провел пресс-конференцию накануне старта команды в очередном розыгрыше Лиги наций, высказав предположение, что поединки против Украины войдут в историю и будут вспоминаться спустя полвека.

"Это трагедия. россия вторглась в Украину. Игра должна была быть в Киеве, потом ее перенесли во Львов, теперь перенесли в Польшу. Тот факт, что она вообще состоится, является чудом. Домашняя игра [в Дублине] через 50 лет будет важной для истории ирландского футбола. Из-за того, что россия вторглась, тысячи людей погибли, еще тысячи могут погибнуть. Президент Зеленский принял решение разрешить [играть сборной Украины]. Мы видели ситуацию, когда украинцы из Ирландии отправились в Украину защищать свою нацию и погибли.

Президент решил, что страну будет представлять сборная Украины, и он прав. Люди могут устать от войны, но игра Украины не даст забыть о ней [войне]. Во всяком случае, из истории мы знаем, что когда одна страна вторгается в другую, она не останавливается на достигнутом. И россия говорит не только о вторжении в Украину, они говорят о вторжении в другие страны, так что эта игра является важной для современной истории. Для нас как нации это важная игра в нашей футбольной истории", - сказал Кенни.

Напомним, летом Ирландия дважды встретится с Украиной - 8 и 14-го июня. Ранее Кенни назвал список футболистов на предстоящие матчи в розыгрыше Лиге наций.