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Тренер Ирландии: Тот факт, что игра с Украиной вообще состоится - это чудо

Лига наций УЕФА
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Наставник считает, что матчи против украинцев войдут в историю

Тренер Ирландии: Тот факт, что игра с Украиной вообще состоится - это чудо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни провел пресс-конференцию накануне старта команды в очередном розыгрыше Лиги наций, высказав предположение, что поединки против Украины войдут в историю и будут вспоминаться спустя полвека.

"Это трагедия. россия вторглась в Украину. Игра должна была быть в Киеве, потом ее перенесли во Львов, теперь перенесли в Польшу. Тот факт, что она вообще состоится, является чудом. Домашняя игра [в Дублине] через 50 лет будет важной для истории ирландского футбола. Из-за того, что россия вторглась, тысячи людей погибли, еще тысячи могут погибнуть.

Президент Зеленский принял решение разрешить [играть сборной Украины]. Мы видели ситуацию, когда украинцы из Ирландии отправились в Украину защищать свою нацию и погибли.

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Президент решил, что страну будет представлять сборная Украины, и он прав. Люди могут устать от войны, но игра Украины не даст забыть о ней [войне]. Во всяком случае, из истории мы знаем, что когда одна страна вторгается в другую, она не останавливается на достигнутом. И россия говорит не только о вторжении в Украину, они говорят о вторжении в другие страны, так что эта игра является важной для современной истории. Для нас как нации это важная игра в нашей футбольной истории", - сказал Кенни.

Напомним, летом Ирландия дважды встретится с Украиной - 8 и 14-го июня. Ранее Кенни назвал список футболистов на предстоящие матчи в розыгрыше Лиге наций.

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В статье: Украина Ирландия Стивен Кенни
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Источник:
The42.ie

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