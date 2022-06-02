Лига наций УЕФА
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Грузия обыграла Гибралтар, а Македония с Болгарией сыграли ничью
Команды 4 группы лиги C сыграли свои матчи
Фото: Getty Images
Национальная команда Грузии разгромила дома Гибралтар (4:0), а Болгария не смогла воспользоваться помощью болельщиков на своем стадионе, сыграв вничью с Северной Македонией (1:1).
Грузия – Гибралтар. 4:0.
12' Кварцхелия, 33' Кашия, 87' Микуатадзе, 88' Казаишвили
Болгария – Македония. 1:1.
13' Десподов – 50' Ристовски
Группа 4:
- Грузия – 3 очка;
- Македония – 1 очко;
- Болгария – 1 очко;
- Гибралтар – 0 очков.
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