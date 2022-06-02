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Грузия обыграла Гибралтар, а Македония с Болгарией сыграли ничью

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Команды 4 группы лиги C сыграли свои матчи

Грузия обыграла Гибралтар, а Македония с Болгарией сыграли ничью

Фото: Getty Images

Новина українською

Национальная команда Грузии разгромила дома Гибралтар (4:0), а Болгария не смогла воспользоваться помощью болельщиков на своем стадионе, сыграв вничью с Северной Македонией (1:1).

Грузия – Гибралтар. 4:0.

12' Кварцхелия, 33' Кашия, 87' Микуатадзе, 88' Казаишвили

Болгария – Македония. 1:1.

13' Десподов – 50' Ристовски

Группа 4:

  1. Грузия – 3 очка;
  2. Македония – 1 очко;
  3. Болгария – 1 очко;
  4. Гибралтар – 0 очков.
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В статье: Болгария Грузия Гибралтар Лига Наций Македония
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