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Мбаппе сломался на последней минуте первого тайма матча против сборной Дании
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Фото: Football ML
Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе получил повреждение в финале первого тайма матча первого тура Лиги наций против Дании (1:0, второй тайм). Ему приложили лед к колену.
Француз покинул поле на своих двоих, но похрамывал, держась за колено.
Kylian Mbappe has been subbed off at half-time vs. Denmark after suffering an apparent injury as the first half came to a close ???? pic.twitter.com/nclR9Wtw6j— DAZN Football (@DAZNFootball) June 3, 2022
Франции предстоит сыграть в июне ещё 3 матча Лиги наций – два с Хорватией и один с Австрией.
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