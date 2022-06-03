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Мбаппе сломался на последней минуте первого тайма матча против сборной Дании

Лига наций УЕФА
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Мбаппе сломался на последней минуте первого тайма матча против сборной Дании

Фото: Football ML

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе получил повреждение в финале первого тайма матча первого тура Лиги наций против Дании (1:0, второй тайм). Ему приложили лед к колену.

Француз покинул поле на своих двоих, но похрамывал, держась за колено.

Франции предстоит сыграть в июне ещё 3 матча Лиги наций – два с Хорватией и один с Австрией.

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В статье: Дания Франция Килиан Мбаппе
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