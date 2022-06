Мбаппе сломался на последней минуте первого тайма матча против сборной Дании

Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе получил повреждение в финале первого тайма матча первого тура Лиги наций против Дании (1:0, второй тайм). Ему приложили лед к колену.

Француз покинул поле на своих двоих, но похрамывал, держась за колено.

Kylian Mbappe has been subbed off at half-time vs. Denmark after suffering an apparent injury as the first half came to a close ???? pic.twitter.com/nclR9Wtw6j