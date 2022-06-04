Полуфиналист последнего Евро бьет чемпиона мира. Франция – Дания 1:2. Видео голов и обзор матча Лиги наций

Дания не перестает удивлять. Это команда, которая в последнее время прогрессирующая семимильными шагами. После выхода в полуфинал Евро-2020 признаков спада в игре скандинавов не заметно. Чего не скажешь о чемпионах мира, которые вышли на этот матч охлажденными и неподготовленными. Травма Мбаппе, отсутствие Дешама (из-за смерти отца) – это уважительные причины, но они не могут служить оправданием.

Смотрите видеообзор матча первого тура Лиги Франции – Дания.

1-й тур Лиги наций. Париж. "Стад де Франс"

Франция - Дания - 1:2

Голы: Бензема, 51 - Корнелиус, 68, 89