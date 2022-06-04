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Полуфиналист последнего Евро бьет чемпиона мира. Франция – Дания 1:2. Видео голов и обзор матча Лиги наций

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Франция - Дания ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 03.06.2022 ⋇ Лига наций на UA-Футбол

Полуфиналист последнего Евро бьет чемпиона мира. Франция – Дания 1:2. Видео голов и обзор матча Лиги наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Дания не перестает удивлять. Это команда, которая в последнее время прогрессирующая семимильными шагами. После выхода в полуфинал Евро-2020 признаков спада в игре скандинавов не заметно. Чего не скажешь о чемпионах мира, которые вышли на этот матч охлажденными и неподготовленными. Травма Мбаппе, отсутствие Дешама (из-за смерти отца) – это уважительные причины, но они не могут служить оправданием.

Смотрите видеообзор матча первого тура Лиги Франции – Дания.

1-й тур Лиги наций. Париж. "Стад де Франс"
Франция - Дания - 1:2
Голы: Бензема, 51 - Корнелиус, 68, 89

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В статье: Дания Франция Лига Наций
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