Лига наций УЕФА
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Рангник – о 3:0 с Хорватией: Могли и еще больше забивать. Я очень доволен
Коуч хорошо поработал ради победы
Фото: The Peoples Person
Новый главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник дал комментарий после своего дебютного матча против Хорватии в Лиге наций (3:0):
"Первые 25 минут показались для нас проблемными, но мы повели в счете перед перерывом, это сыграло нам на пользу.
Во втором тайме футболисты уже действовали слаженно и отличились двумя отличными голами. Могли еще больше забивать. Я очень доволен", – сказал Рангник.
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Источник:Сайт УЕФА
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