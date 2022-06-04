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Рангник – о 3:0 с Хорватией: Могли и еще больше забивать. Я очень доволен

Лига наций УЕФА
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Коуч хорошо поработал ради победы

Рангник – о 3:0 с Хорватией: Могли и еще больше забивать. Я очень доволен

Фото: The Peoples Person

Новина українською

Новый главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник дал комментарий после своего дебютного матча против Хорватии в Лиге наций (3:0):

"Первые 25 минут показались для нас проблемными, но мы повели в счете перед перерывом, это сыграло нам на пользу.

Во втором тайме футболисты уже действовали слаженно и отличились двумя отличными голами. Могли еще больше забивать. Я очень доволен", – сказал Рангник.

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В статье: Австрия Хорватия Ральф Рангник
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Источник:
Сайт УЕФА

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