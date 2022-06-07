Петраков: Есть травмы - выбыли Степаненко и Бущан, приболел Соболь

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков посетил пресс-конференцию накануне встречи против Ирландии.

"Завтра будут играть те, кто не попадал в заявку ранее. Кто может сыграть справа, кроме Караваева? Завтра будет играть другой футболист. Почему ты меня это спрашиваешь, случайно не на штаб сборной Ирландии работаешь? (улыбается).

Поражение очень истощило. Провожу индивидуальные беседы с игроками, стараюсь улыбаться, поддерживать их. Потому что я главный тренер, я не могу ходить с унылой головой. То, что у меня творится на душе – это мое дело. Я должен игроков поддерживать, выводить из этого тяжелого психологического состояния. Я уже говорил, что на этом жизнь не кончается. Это уже прошло, день прожил, этот день уже не вернешь. Страницу перевернул – так и живешь. Надо забывать и идти дальше. Завтра игра, все поправимо. Это спорт.

Вчера те игроки, которые играли 5 июня, не тренировались. Я им дал восстановиться. Сейчас посмотрим на их состояние. Есть травмы у нас. Выбыли Бущан и Степаненко.

Сегодня их возили на МРТ, слава богу, ничего страшного. У Степаненко нет перелома пальца, Бущан голеностоп немного подвернул. 7-10 дней нужно восстанавливаться. Чуть-чуть сегодня приболел Соболь, сейчас не будет тренироваться. Все остальные здоровы, посмотрим на самочувствие во время тренировки. Посмотрим, кто смог восстановиться, и после этого будем принимать решения, чтобы не причинить ребятам вреда.

Сейчас трудно, но мы уехали из страны еще 30 апреля. Не были дома, работали месяц. Ребята не были готовы хорошо. Это было сложно, все накапливается. Я такой человек, что очень люблю свою страну. Мне нигде не нравится. Лучше моего Киева для меня на земле ничего нет. Поэтому хочу домой, отдохнем, ребята станут тренироваться, как там у нас будет в стране – мы не знаем. Когда начнутся матчи УПЛ. Здесь много вопросов. Я хочу домой", - заявил Петраков.

Матч Ирландия - Украина состоится в среду, восьмого июня. Начало - в 21:45.