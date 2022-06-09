Лига Наций. Сербия увозит минимальную победу со Швеции

В сегодняшнем матче сборная Сербии доказала, что ее крупная победа над Словенией несколько дней назад не была случайностью. Команда показала высокий уровень сыгранности и неплохой атакующий футбол. Более того, на протяжении всего поединка балканцы успешно справлялись с прессингом соперника и не подпускали его к своим воротам.

Уже на второй минуте Павлович выполнил опасный пас назад на вратаря. Мяч полетел под левую штангу, и Дмитровичу не без проблем пришлось переправить на угловой. Однако, подобных ошибок сербы больше не повторили. Несколькими минутами позже Тадич на правом фланге покатил на Лазовича, а Дарко выполнил прострел в центр штрафной площади. Аугустинссону пришлось перехватывать мяч в прыжке.

Далее шведы ненадолго перехватили инициативу. Сванберг вошёл в штрафную площадь с правого фланга и выполнил прострел почти во вратарскую. Миленкович, который должен был закрывать Клаессона, поскользнулся, но в итоге у Виктора не получился удар в левый угол ворот - игровой снаряд срезался с ноги.

После опасной атаки соперника сербы вновь приложили все усилия, чтобы вернуть владение под свой контроль. В принципе, это получилось. До самого конца первого тайма гости пытались создавать острые моменты, и в то же время старались не проваливаться в защите. В целом, это получалось, и уже в добавленное к первой 45-минутке время команда воплотила свой перевес в гол. Тадич с углового выполнил подачу к дальнему углу вратарской, а Павлович головой сбросил мяч немного назад. Там Лука Йович уже ждал передачу и грамотно сыграл по мячу, отправив его в левый угол ворот.

С началом второго тайма казалось, что шведы намерены изменить игру в свою пользу, но заработать преимущество не удалось. Инициативу быстро перехватили подопечные Стойковича. Сначала Джуричич с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, а там Сванберг неудачно сыграл головой и сбросил мяч на Лазовича, который почти смог попасть в ближний угол ворот. Затем Милинкович-Савич прошёл вперёд центром поля, а затем пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади. Ольсен без проблем справился.

Попытки скандинавов прессинговать нивелировались быстрыми и точными пасами балканцев в линии полузащиты. Несмотря на это, сербы решили не играть на атаку, а сосредоточиться на защите. Следовательно, до конца поединка хозяева поля уже не смогли создать настоящую опасность. Можно лишь вспомнить шанс Сванберга, когда Андерсон прошёл вперёд по правому флангу и выполнил передачу в правый угол штрафной, где хавбек обработал мяч и пробил выше ворот.

Таким образом, Сербия добывает вторую победу подряд и отрывается от Швеции на целых три очка. Однако, на первом месте по-прежнему находится Норвегия, набравшая уже семь пунктов в своей группе Лиги Наций.

Лига Наций, Группа В

Швеция - Сербия 0:1

Гол: Йович 45+3

Швеция: Ольсен , Аугустинсон, Нильсон, Экдаль, Андерсен, Каюсте, Клаессон, Ольссон, Сванберг, Эланга, Кайсен.

Сербия: Дмитрович, Павлович, Велькович, Миленкович, Терзич, Милинкович-Савич, Гудель, Лазович, Джуричич, Тадич, Йович.

Предупреждения: Гудель 28, Джуричич 36, Павлович 60, Рачич 90 - Сванберг 34, Ольссон 42