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Португалия – Чехия 2:0. Видео голов и обзор матча

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Португалия – Чехия, Лига Наций, 9 июня 2022

Португалия – Чехия 2:0. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Португалия – Чехия, которые встречались в рамках Лиги Наций. Хозяевам хватило двух голов, чтобы одержать уверенную победу. Оба пришли с левого фланга после пасов Бернарду Силвы. Сначала забил Канселу, затем – Гедеш. После трех туров Португалия лидирует с семью очками, Чехия – третья (четыре очка).

Лига Наций. Дивизион А. Группа 2. Третий тур

Португалия – Чехия 2:0

Голы: Канселу 33, Гедеш 38

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В статье: Португалия Чехия Жоау Канселу Гонсалу Гедеш
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