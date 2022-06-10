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Португалия – Чехия 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Португалия – Чехия, Лига Наций, 9 июня 2022
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Португалия – Чехия, которые встречались в рамках Лиги Наций. Хозяевам хватило двух голов, чтобы одержать уверенную победу. Оба пришли с левого фланга после пасов Бернарду Силвы. Сначала забил Канселу, затем – Гедеш. После трех туров Португалия лидирует с семью очками, Чехия – третья (четыре очка).
Лига Наций. Дивизион А. Группа 2. Третий тур
Португалия – Чехия 2:0
Голы: Канселу 33, Гедеш 38
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