Португалия – Чехия 2:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Португалия – Чехия, которые встречались в рамках Лиги Наций. Хозяевам хватило двух голов, чтобы одержать уверенную победу. Оба пришли с левого фланга после пасов Бернарду Силвы. Сначала забил Канселу, затем – Гедеш. После трех туров Португалия лидирует с семью очками, Чехия – третья (четыре очка).

Лига Наций. Дивизион А. Группа 2. Третий тур

Португалия – Чехия 2:0

Голы: Канселу 33, Гедеш 38