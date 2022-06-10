ЛН. Дания – Хорватия 0:1. Шашковые возвращают интригу в группе

Лига наций А, группа 1. 3-й тур

Паркен, Копенгаген

Дания – Хорватия 0:1

Гол: Пашалич 69

Дания: Шмейхель – Васс (Р. Кристенсен, 61), Андерсен, А. Кристенсен, Мэле – Дилейни, Хейбьерг – Сков Ольсен (Поульсен, 83, Роберт Сков, 90), Эриксен, Дамсгор (Брейтуэйт, 62) – Корнелиус (Винд, 61)

Хорватия: Ливакович – Юранович, Шутало, Эрлич, Врсалько (Станишич, 46) – Брозович, Якич (Ковачич, 46) – Оршич (Влашич, 58), Пашалич, Иванушец (Модрич, 46) – Крамарич (Будимир, 77)

Предупреждения: Корнелиус 8, Андерсен 67 - Станишич 75, Будимир 86

Хорватия нанесла "алой грардии" первое домашнее поражение с Евро, до предела завертев интригу в группе А – по итогам первого круга Дания и Австрия лидируют с 6 очками, дальше идут "шашковые" с 4 очками, а команда с лучшим ростером в мире пока уверенно идут на вылет – у коллектива Дешама всего 1 пункт.

Нельзя сказать, что хорваты однозначно заслужили победу в сегодняшнем матче. Но Златко Даличу как минимум удалось создать условия, в которых такой результат стал возможным. "Шашковые" вновь сделали ставку на второй тайм, и вновь не прогадали.

Первая половина прошла при заметном перевесе хозяев. Дания донимала своего соперника активными подключениями фуллбеков Васса и Меле, владеяа игровой инициативой – 8:1 по ударам, и 57 процентов владения. Хорватам было тяжело, но они держались и не допускали серьёзной остроты у своих ворот. Особенно трудно было молодой паре центрбеков Шутало-Эрлич. Для защитника Загреба это была первая игра в футболке сборной, для оборонца "Сассуоло" – вторая. Но несмотря на это, справлялись они блестяще.

После перерыва хорватам удалось уравнять ситуацию на поле, а то и добиться небольшого перевеса. Далич на второй тайм выпустил Модрича и Ковачича, что сменило характер поединка. Эта пара вместе с Брозовичем позволила "шашковым" забрать мяч себе, образцово действуя под прессингом датчан. Гол Пашалича с углового пришёл в тот момент, когда хорваты показывали свой лучший футбол. В концовке Дания всеми силами бросилась вперёд, но было уже поздно. Кроме гола Винда с очевидного офсайда создать им ничего не удалось. Кроме того, Хорватия здорово сбивала темп игры за счёт Модрича и компании, не давая сопернику прижать себя к канату за счёт хладнокровной игры в пас. 0:1. Во втором круге будет ещё веселее.

Эта группа сначала казалась неравной – очевидный фаворит Франция и трое дерзких коллективов предэлитного уровня. На деле же оказалось, что главное – это играть в хороший футбол. Австрийцы при Рангнике полноценно раскрыли свои лучшие стороны, датчане, как и хорваты, тоже имеют свою игровую идентичность. А Дешам на деле оказался в своём худшем кошмаре – им не с кем играть вторым номером, а первым они никогда особо и не стремятся. Их провальный результат далеко не случаен.