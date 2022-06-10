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Швейцария - Испания 0:1. Видео голов и обзор матча

Лига наций УЕФА
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Швейцарцы пятый матч без побед

Швейцария - Испания 0:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Лига наций, дивизион А
Группа 2, раунд 3
"Стад де Женев" (Женева)
Главный арбитр: Сердар Гозюбуюк (Нидерланды)
Швейцария – Испания 0:1
Гол: Пабло Сарабия 13

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В статье: Испания Швейцария
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