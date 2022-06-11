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Игроки сборной Болгарии попали в ДТП в Грузии

Лига наций УЕФА
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Некоторые футболисты серьезно пострадали

Игроки сборной Болгарии попали в ДТП в Грузии

Новина українською

Автобус, перевозивший футболистов сборной Болгарии, попал в аварию в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба Болгарского футбольного союза.

ДТП произошло, когда команда ехала из аэропорта в отель на двух автобусах. Водитель одного из транспортных средств не справился с управлением и врезался в другой.

В результате аварии серьёзно пострадал полузащитник "Ботева" Тодор Неделев, в глаза которому попали осколки стекла. Футболист был госпитализирован и прооперирован.

Как известно, завтра, 12 июня, должен состояться матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Грузия — Болгария. Встреча пройдет на стадионе "Динамо-Арена — Борис Пайчадзе" в Тбилиси.

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В статье: Болгария Национальная сборная Грузии
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