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Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛН. Уэльс спасается в концовке против Бельгии и набирает первое очко в турнире

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Бельгийцы с калейдоскопом результатов

ЛН. Уэльс спасается в концовке против Бельгии и набирает первое очко в турнире

Sporza.be

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Наций. Группа А4

Кардифф. "Кардифф Сити Стэдиум"

Уэльс – Бельгия 1:1

Голы: Джонсон 86 - Тилеманс 51

Уэльс: Хеннесси, Мифем, Родон, Дэвис (Колвилл 73), Ампаду, Робертс (Норрингтон-Дэвис 62), Аллен (Рэмзи 38), Уилсон (Джонсон 73), Уильямс, Бэйл (Бернс 73), Джеймс

Бельгия: Кастеельс, Дендонкер, Боята, Теат, Менье, Витсель (Опенда 90+2), Тилеманс, Троссар (Прат 72), Де Брейне (Э. Азар 72), Батшуай, Феррейра-Карраско (Т. Азар 63)

Предупреждения: Родон 55, Норрингтон-Дэвис 68 - Феррейра-Карраско 46, Теат 61

Главный арбитр: Бенуа Бастьен (Франция)

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В статье: Бельгия Уэльс Лига Наций
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