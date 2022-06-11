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ЛН. Уэльс спасается в концовке против Бельгии и набирает первое очко в турнире
Бельгийцы с калейдоскопом результатов
Sporza.be
Лига Наций. Группа А4
Кардифф. "Кардифф Сити Стэдиум"
Уэльс – Бельгия 1:1
Голы: Джонсон 86 - Тилеманс 51
Уэльс: Хеннесси, Мифем, Родон, Дэвис (Колвилл 73), Ампаду, Робертс (Норрингтон-Дэвис 62), Аллен (Рэмзи 38), Уилсон (Джонсон 73), Уильямс, Бэйл (Бернс 73), Джеймс
Бельгия: Кастеельс, Дендонкер, Боята, Теат, Менье, Витсель (Опенда 90+2), Тилеманс, Троссар (Прат 72), Де Брейне (Э. Азар 72), Батшуай, Феррейра-Карраско (Т. Азар 63)
Предупреждения: Родон 55, Норрингтон-Дэвис 68 - Феррейра-Карраско 46, Теат 61
Главный арбитр: Бенуа Бастьен (Франция)
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