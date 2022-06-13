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У сборной Ирландии произошли кадровые изменения перед игрой с Украиной

Лига наций УЕФА
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Игра состоится завтра, 14 июня

У сборной Ирландии произошли кадровые изменения перед игрой с Украиной

Фото: FAIreland

Новина українською

В сборной Ирландии перед матчем Лиги наций с Украиной произошли определенные изменения. Центрального защитника "Куиндз Парк Рейнджерс" Джимми Данна вызвали в расположении "зеленой армии".

Кроме того, двое футболистов покинули состав команды - хавбек Шейн Даффи из-за дисквалификации, а защитник Джон Иган выбыл по семейным обстоятельствам.

Матч Украина - Ирландия состоится во вторник, 14 июня в польской Лодзи на стадионе ЛКС. Начало - в 21:45.

Напомним, ирландцы с 3 баллами занимают второе место в группе, украинцы же лидирует с 6 очками.

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В статье: Украина Ирландия
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