У сборной Ирландии произошли кадровые изменения перед игрой с Украиной

В сборной Ирландии перед матчем Лиги наций с Украиной произошли определенные изменения. Центрального защитника "Куиндз Парк Рейнджерс" Джимми Данна вызвали в расположении "зеленой армии".

Кроме того, двое футболистов покинули состав команды - хавбек Шейн Даффи из-за дисквалификации, а защитник Джон Иган выбыл по семейным обстоятельствам.

Матч Украина - Ирландия состоится во вторник, 14 июня в польской Лодзи на стадионе ЛКС. Начало - в 21:45.

Напомним, ирландцы с 3 баллами занимают второе место в группе, украинцы же лидирует с 6 очками.

Squad Update | Jimmy Dunne called up



The @QPR defender comes into the squad and has travelled to Poland for the Ukraine match



Shane Duffy (suspension) & John Egan (family reasons) both withdraw from the squad #COYBIG | #WeAreOne pic.twitter.com/eZNNoaWi0N