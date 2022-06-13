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У сборной Ирландии произошли кадровые изменения перед игрой с Украиной
Игра состоится завтра, 14 июня
Фото: FAIreland
В сборной Ирландии перед матчем Лиги наций с Украиной произошли определенные изменения. Центрального защитника "Куиндз Парк Рейнджерс" Джимми Данна вызвали в расположении "зеленой армии".
Кроме того, двое футболистов покинули состав команды - хавбек Шейн Даффи из-за дисквалификации, а защитник Джон Иган выбыл по семейным обстоятельствам.
Матч Украина - Ирландия состоится во вторник, 14 июня в польской Лодзи на стадионе ЛКС. Начало - в 21:45.
Напомним, ирландцы с 3 баллами занимают второе место в группе, украинцы же лидирует с 6 очками.
Squad Update | Jimmy Dunne called up— FAIreland ⚽️???????? (@FAIreland) June 12, 2022
The @QPR defender comes into the squad and has travelled to Poland for the Ukraine match
Shane Duffy (suspension) & John Egan (family reasons) both withdraw from the squad #COYBIG | #WeAreOne pic.twitter.com/eZNNoaWi0N
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