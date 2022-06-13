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Фурия роха выходит в лидеры. Видео голов и обзор матча Испания - Чехия 2:0

Лига наций УЕФА
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Солер и Сарабия приносят пиренейцам три очка

Фурия роха выходит в лидеры. Видео голов и обзор матча Испания - Чехия 2:0

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Несмотря на тяжёлый старт, сборная Испании завершила летнюю часть розыгрыша Лиги наций на первом месте своей группы. "Фурия роха" отправила по голу в первом и втором тайме, со второй попытки всё же обыграв Чехию. Впереди у испанцев матчи со швейцарцами и португальцами - именно в дуэли с последними в заключительном туре, скорее всего, мы и узнаем участника Финала четырёх Лиги наций от группы 2.

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4-й тур Лиги наций. Малага. "Ла Росаледа"
Испания - Чехия 2:0
Голы: Солер, 24, Сарабия, 75

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В статье: Испания Чехия
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