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Армения огласила заявку на матч против Украины в Лиге наций
Наставник армянской команды рассчитывает на 25 игроков
Фото: із відкритих джерел
Национальная сборная Армении начинает подготовку к заключительным матчам Лиги наций-2022/2023 с командами Украины и Ирландии.
Главный тренер армянской сборной Хоакин Капаррос обнародовал список из 25 игроков, приглашенных для подготовки к этим поединкам. Об этом сообщил официальный сайт Федерации футбола Армении.
Состав сборной Армении
Вратари: Давид Юрченко, Станислав Бучнев (оба — "Пюник"), Арсен Бегларян ("Урарту").
Защитники: Вараздат Ароян, Ованес Амбарцумян (оба - "Анортосис", Кипр), Андре Чалишир ("Силькеборг", Дания), Жорди Арарат ("Индепендьенте Медельин", Колумбия), Тарон Восканян ("Алашкерт"), Грайр Мкоян ("Арарат"), Жирайр Маргарян ("Урарту"), Акоп Акопян, Степа Мкртчян (оба — "Арарат-Армения").
Полузащитники/нападающие: Хорен Байрамян ("ростов", россия), Эдуард Сперцян ("рраснодар", россия), Эдгар Бабаян ("Раннерс", Дания), Тигран Барсегян ("Слован", Словакия), Ваан Бичахчян ("Погонь") , Польша), Лукас Селараян ("Коламбус Крю", США), Жирайр Шагоян (ЦСКА, Болгария), Артак Дашян, Оганес Арутюнян (оба — "Пюник"), Артак Григорян ("Алашкерт"), Карен Мурадян ("Арарат- Армения"), Сергей Мкртчян ("Урарту"), Сероб Галстян ("Арарат").
Напомним, что 24 сентября Армения сыграет в Ереване с Украиной, а 27 сентября в Дублине - с Ирландией.
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