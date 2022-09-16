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Армения огласила заявку на матч против Украины в Лиге наций

Лига наций УЕФА
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Наставник армянской команды рассчитывает на 25 игроков

Армения огласила заявку на матч против Украины в Лиге наций

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Национальная сборная Армении начинает подготовку к заключительным матчам Лиги наций-2022/2023 с командами Украины и Ирландии.

Главный тренер армянской сборной Хоакин Капаррос обнародовал список из 25 игроков, приглашенных для подготовки к этим поединкам. Об этом сообщил официальный сайт Федерации футбола Армении.

Состав сборной Армении

Вратари: Давид Юрченко, Станислав Бучнев (оба — "Пюник"), Арсен Бегларян ("Урарту").

Защитники: Вараздат Ароян, Ованес Амбарцумян (оба - "Анортосис", Кипр), Андре Чалишир ("Силькеборг", Дания), Жорди Арарат ("Индепендьенте Медельин", Колумбия), Тарон Восканян ("Алашкерт"), Грайр Мкоян ("Арарат"), Жирайр Маргарян ("Урарту"), Акоп Акопян, Степа Мкртчян (оба — "Арарат-Армения").

Полузащитники/нападающие: Хорен Байрамян ("ростов", россия), Эдуард Сперцян ("рраснодар", россия), Эдгар Бабаян ("Раннерс", Дания), Тигран Барсегян ("Слован", Словакия), Ваан Бичахчян ("Погонь") , Польша), Лукас Селараян ("Коламбус Крю", США), Жирайр Шагоян (ЦСКА, Болгария), Артак Дашян, Оганес Арутюнян (оба — "Пюник"), Артак Григорян ("Алашкерт"), Карен Мурадян ("Арарат- Армения"), Сергей Мкртчян ("Урарту"), Сероб Галстян ("Арарат").

Напомним, что 24 сентября Армения сыграет в Ереване с Украиной, а 27 сентября в Дублине - с Ирландией.

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В статье: Армения Хоакин Капаррос
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Источник:
УАФ

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