Шотландия – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура Лиги наций

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок между сборными Шотландии и Украины.

"Мы будем самой ненавистной командой в мире, если победим в среду". Так сказал менеджер "тартановой армии" Стивен Кларк в июне и где-то с ним трудно было не согласиться. Тем не менее, украинская сборная тогда решила локальную задачу и действительно переиграла шотландцев. Смогут ли "сине-желтые" победить британцев еще раз? На кого сделает ставку Александр Петраков? Попадет ли в стартовый состав Михаил Мудрик? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 21 сентября – в 21:35 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Егор Старков