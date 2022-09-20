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Шотландия – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура Лиги наций
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок между сборными Шотландии и Украины.
"Мы будем самой ненавистной командой в мире, если победим в среду". Так сказал менеджер "тартановой армии" Стивен Кларк в июне и где-то с ним трудно было не согласиться. Тем не менее, украинская сборная тогда решила локальную задачу и действительно переиграла шотландцев. Смогут ли "сине-желтые" победить британцев еще раз? На кого сделает ставку Александр Петраков? Попадет ли в стартовый состав Михаил Мудрик? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 21 сентября – в 21:35 по киевскому времени.
Комментатор и режиссер трансляции: Егор Старков
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