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Шотландия – Украина. 3:0. Снова угловой, снова Дайкс, снова гол

Лига наций УЕФА
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(1 голосов)

Без борьбы на угловых можно и больше пропускать

Шотландия – Украина. 3:0. Снова угловой, снова Дайкс, снова гол

Фото: Getty Images

Новина українською

Шотландия завбивает третий гол в ворота Украины в перенесенном матче первого тура Лиги Наций, деля счет противостояния разгромным. Снова Линдон Дайкс.

Без малейшего сопротивления Дайкс выпрыгивает на идеальную подачу и переправляет мяч в ворота.

87' Линдон Дайкс – 3:0.

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В статье: Украина Шотландия
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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
21.09.2022 в 23:48
Мудрик,Довбик,Піхальонок, Степаненко,Караваєв,Михайличенко, Матвієнко, Бондар,Трубін це УПЛ і це ДНО!!! Сидіть далі тут!!!!
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Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
21.09.2022 в 23:42
Петраков Ганьба!
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