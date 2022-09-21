Лига наций УЕФА
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Шотландия – Украина. 3:0. Снова угловой, снова Дайкс, снова гол
Без борьбы на угловых можно и больше пропускать
Фото: Getty Images
Шотландия завбивает третий гол в ворота Украины в перенесенном матче первого тура Лиги Наций, деля счет противостояния разгромным. Снова Линдон Дайкс.
Без малейшего сопротивления Дайкс выпрыгивает на идеальную подачу и переправляет мяч в ворота.
87' Линдон Дайкс – 3:0.
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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
21.09.2022 в 23:48
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Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
21.09.2022 в 23:42
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