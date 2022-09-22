Лига наций УЕФА
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Покажу откуда готовилось нападение. На матче лиги наций Казахстан – Беларусь вывесили мемный плакат
Плакат принесли желто-синий
Фото: скриншот
Болельщики команды Казахстана принесли на матч против Беларуси плакат с легендарной фразой. "А я сейчас покажу откуда на Беларусь готовилось нападение", – написано синими буквами на желтом фоне.
Казахстан ведет в матче со счетом 1:0.
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Комментарии (1)
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Пришта Литин (Київ)
22.09.2022 в 17:51
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