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Покажу откуда готовилось нападение. На матче лиги наций Казахстан – Беларусь вывесили мемный плакат

Лига наций УЕФА
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Плакат принесли желто-синий

Покажу откуда готовилось нападение. На матче лиги наций Казахстан – Беларусь вывесили мемный плакат

Фото: скриншот

Новина українською

Болельщики команды Казахстана принесли на матч против Беларуси плакат с легендарной фразой. "А я сейчас покажу откуда на Беларусь готовилось нападение", – написано синими буквами на желтом фоне.

Казахстан ведет в матче со счетом 1:0.

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В статье: Беларусь Казахстан война с Россией
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Комментарии (1)
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Пришта Литин (Київ)
22.09.2022 в 17:51
Удачи Казахстану. Лукашеску к Чаушеску.
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