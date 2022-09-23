Клетчатые выходят в лидеры. Видео голов и обзор матча Хорватия - Дания 2:1

Сборная Хорватии сделала большой шаг по пути к выходу в Финал четырех Лиги наций. "Клетчатые" в родных стенах победили Данию, занимавшую перед этим первую строчку, и теперь сами возглавляют свою группу. В последнем туре хорватов ожидает выезд в Австрию. К слову, австрийцы свою единственную победу в нынешнем розыгрыше турнира одержали как раз против Хорватии.

Лига наций. Лига А1. 5-й тур

Хорватия – Дания 2:1

Голы: Соса 49, Майер 79 – Эриксен 77