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Клетчатые выходят в лидеры. Видео голов и обзор матча Хорватия - Дания 2:1

Лига наций УЕФА
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Модрич и компания в шаге от Финала четырех

Клетчатые выходят в лидеры. Видео голов и обзор матча Хорватия - Дания 2:1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Хорватии сделала большой шаг по пути к выходу в Финал четырех Лиги наций. "Клетчатые" в родных стенах победили Данию, занимавшую перед этим первую строчку, и теперь сами возглавляют свою группу. В последнем туре хорватов ожидает выезд в Австрию. К слову, австрийцы свою единственную победу в нынешнем розыгрыше турнира одержали как раз против Хорватии.

Лига наций. Лига А1. 5-й тур
Хорватия – Дания 2:1
Голы: Соса 49, Майер 79 – Эриксен 77

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В статье: Дания Хорватия
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