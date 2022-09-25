  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Наконец-то найдена замена для Степаненко. Итоги матча Армения – Украина. Аудиомнение #166
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наконец-то найдена замена для Степаненко. Итоги матча Армения – Украина. Аудиомнение #166

Лига наций УЕФА
Обновлено
(1 голосов)

И даже хорошо, что Шотландия оформила камбек в матче с Ирландией

Наконец-то найдена замена для Степаненко. Итоги матча Армения – Украина. Аудиомнение #166

Фото Грігора Григоряна

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем поединок между Арменией и Украиной. Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

Читайте такжеУкраина одержала самую большую выездную победу с октября 2013-го года

Недостаток игровой практики у Лунина, ошибки Кривцова, тактика Петракова, качественное выступление от Игнатенко и Тымчика. Ругаем Сидорчука, защищаем Яремчука, ждем качественной игры в поединке с "тартановыми" – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Мы просим своих читателей и слушателей поддержать проект "Подкасты UA-Футбол" в рамках первой украинской профессиональной аудио премии "СЛУШНО" по этой ссылке.

Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Кривцов Тарас Степаненко Украина Армения Шотландия Роман Яремчук Сергей Сидорчук Александр Петраков Лига Наций Артем Довбик Виктор Цыганков Александр Тымчик Андрей Лунин Даниил Игнатенко Виталий Миколенко Подкаст Аудиомнение Подкасты UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде