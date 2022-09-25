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Наконец-то найдена замена для Степаненко. Итоги матча Армения – Украина. Аудиомнение #166
И даже хорошо, что Шотландия оформила камбек в матче с Ирландией
Фото Грігора Григоряна
Обсуждаем поединок между Арменией и Украиной. Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.
Недостаток игровой практики у Лунина, ошибки Кривцова, тактика Петракова, качественное выступление от Игнатенко и Тымчика. Ругаем Сидорчука, защищаем Яремчука, ждем качественной игры в поединке с "тартановыми" – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.
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