Шотландия - Ирландия 2:1. И все же Украине будет нужна только победа

Сентябрь стал временем для реваншей для сборной Шотландии. Сборной Украины нужно было отомстить за вылет в плей-офф отбора в ЧМ, а сборной Ирландии – за разгром во втором туре. Впрочем, был и сугубо практический интерес – победа над Зеленой армией делала шотландцев фаворитом в борьбе за первое место с украинцами.

Стивен Кларк по сравнению с матчем против сине-желтых провел две замены в основе – вместо травмированного правого защитника Паттерсона играл Хики, номинально левый защитник, а Адамса на острие заменил автор двух забитых голов в ворота Трубина Дайкс.

Но в отличие от Украины ирландская команда не была такой мягкотелой. Именно гости открыли счет в первом тайме - Иган удачно сориентировался в штрафной во время подачи углового и пробил в нижний кот сквозь частокол ног. Шотландия отыгралась только в начале второго тайма – центрбек Хендри задержался в штрафной соперника и замкнул головой подачу Кристи, подчеркнув стереотипы по поводу британского футбола.

Шотландия после перерыва не разрывала соперника так, как это было три дня назад. Но давление оказывала очень серьезное и в конце концов заработала право на пенальти на 80-й минуте. Вышедший на замену Браун сыграл рукой во время подачи углового. 11-метровый взялся исполнять Кристи и спокойно переиграл Базуну.

А дальше была толкотня и жесткое противостояние в центре поля, в котором Ирландии так и не удалось создать момент для сравнения счета. Шотландия хоть и не так убедительно, но взяла реванш, который позволил ей вернуться на первое место в группе. Теперь в последнем туре в матче против Украины команде Стива Кларка будет достаточно не проиграть, соответственно сине-желтые не имеют другого выхода, кроме как побеждать, чтобы добыть путевку в дивизион А.

Лига Наций. Группа 1. Пятый тур

Шотландия – Ирландия 2:1

Голы: Хендри 50, Кристи 81 пен. – Иган 18

Шотландия: Гордон – Хики (Ролстон 58), Хендри, Маккенна, Тирни (Тейлор 42) – МакТоминей, МакГрегор – Армстронг (Фрейзер 58), МакГинн, Кристи (Маклин 87) – Дайкс (Адамс 85)

Тренер: Кларк

Ирландия: Базуну – Доэрти (Колеман 76), Коллинз, Иган, О'Ши, МакКлин (Брейди 83) – Найт, Коллум, Молумби (Браун 77) – Парротт (Робинсон 76), Обафеми (Огбене 60)

Тренер: Кенни

Предупреждения: МакКенна 63, МакТоминей 89, Брейди 90+2 – Куллен 45+1, Иган 73, Колеман 81, Найт 89