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Сантуш: Конечно, все мы ждем голов от Роналду, но он работает на команду

Лига наций УЕФА
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Забитые мячи от Криштиану - не главное для тренера

Сантуш: Конечно, все мы ждем голов от Роналду, но он работает на команду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался об игре Криштиану Роналду в матче против Чехии (4:0). В этом поединке на счету форварда один ассист и один разбитый нос.

"Таков футбол. У Роналду было три или четыре момента, чтобы забить. Иногда он бил плохо, иногда он бил хорошо, но не забивал.

Это часть футбола. Роналду много работал на команду – если бы он не освобождал пространство для партнеров, то голов в этом матче не было бы.

Конечно, все мы ждем голов от Криштиану, но мы также ждем голов и от всей португальской сборной. Этого ждет и Роналду. Он счастлив, потому что мы победили в хорошем стиле", – сказал тренер сборной Португалии.

После поражения Испании от Швейцарии (1:2), сборной Португалии осталось набрать одно очко, чтобы выйти в финальную стадию Лиги наций.

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В статье: Криштиану Роналду Фернанду Сантуш Чехия Национальная сборная Португалии
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Источник:
O Jogo

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