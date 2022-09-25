Сантуш: Конечно, все мы ждем голов от Роналду, но он работает на команду

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался об игре Криштиану Роналду в матче против Чехии (4:0). В этом поединке на счету форварда один ассист и один разбитый нос.

"Таков футбол. У Роналду было три или четыре момента, чтобы забить. Иногда он бил плохо, иногда он бил хорошо, но не забивал.

Это часть футбола. Роналду много работал на команду – если бы он не освобождал пространство для партнеров, то голов в этом матче не было бы.

Конечно, все мы ждем голов от Криштиану, но мы также ждем голов и от всей португальской сборной. Этого ждет и Роналду. Он счастлив, потому что мы победили в хорошем стиле", – сказал тренер сборной Португалии.