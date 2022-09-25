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Сантуш: Конечно, все мы ждем голов от Роналду, но он работает на команду
Забитые мячи от Криштиану - не главное для тренера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался об игре Криштиану Роналду в матче против Чехии (4:0). В этом поединке на счету форварда один ассист и один разбитый нос.
"Таков футбол. У Роналду было три или четыре момента, чтобы забить. Иногда он бил плохо, иногда он бил хорошо, но не забивал.
Это часть футбола. Роналду много работал на команду – если бы он не освобождал пространство для партнеров, то голов в этом матче не было бы.
Конечно, все мы ждем голов от Криштиану, но мы также ждем голов и от всей португальской сборной. Этого ждет и Роналду. Он счастлив, потому что мы победили в хорошем стиле", – сказал тренер сборной Португалии.
После поражения Испании от Швейцарии (1:2), сборной Португалии осталось набрать одно очко, чтобы выйти в финальную стадию Лиги наций.
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