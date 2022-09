ЛН. Уэльс – Польша 0:1. Драконы вылетают из Лиги А

Лига наций, пятый тур

Лига А, группа 4

"Кардифф Сити Стедиум" (Кардифф)

Главный арбитр: Андрис Трейманис

Тот момент, когда итоговый результат не подтвердил качество игры. Сборная Уэльса на протяжении всего розыгрыша текущего сезона Лиги наций выглядела неплохо, однако в итоге из 18 очков набрала только одно. Несправедливость? Куда без нее.

Правда, если хорошая команда постоянно не достигает результата, значит соперник еще лучше ее. Поляки, которым сегодня было достаточно и ничьей для сохранения прописки в элитном дивизионе, более эффективно приступили к игре. Следствием этого стали два сейва голкипера хозяев: Хеннесси сначала потянул удар головой от Свидерского, а затем еще более эффектно парировал выстрел тоже головой от Левандовского.

Хоть и хозяева имели преимущество во владении и передачах на протяжении всего первого тайма, однако создать момент удалось на 34-й минуте, но какой! Скорость Джеймса позволила ему выйти один на один с голкипером, но Щенсни эту ближнюю дуэль выиграл.

Во второй половине первого тайма и в начале второго было очень много контактной борьбы, а порой слишком. Арбитр пытался желтыми карточками сбить градус поединка, который повышался с каждой минутой. Потом и поляки пытались играть уже далеко не на ничью.

Это, наконец-то, помогло им открыть счет: Левандовский создал убийственный момент для Свидерского, который расстрелял голкипера почти с линии вратарской. Второй раз забивает в Лиге наций Кароль, и снова в ворота Уэльса. Праздновали поляки очень эмоционально.

