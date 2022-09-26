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Лига наций C1. Жерсон забивает победный за Люксембург, турки теперь проигрывают и на Фарерах
Бывший "динамовец" отличается во втором подряд матче за сборную
uefa.com
В группе 1 Лиги C Лиги наций в последнем туре решались лишь какие-нибудь очень локальные вопросы. Турция к тому уже обеспечила себе выход во второй дивизион, а литовцы в следующем сезоне турнира, вероятно, будут драть Беларусь среди худших.
В игре между Люксембургом и Литвой забил наш старый знакомый Жерсон Родригеш. Причем, что интересно, отличился он дважды, однако первый результативный удар был отменен из-за офсайда. А вот второй уже был легитимным.
Турция после феерической ничьей (3:3) с Люксембургом решила продолжить свою полосу удивительных результатов на Фарерских островах. Там хозяева победили 2:1, а фаворит забил только на последних минутах.
Лига Европы. Лига C1
Люксембург - Литва 1:0
Гол: Родригеш 88
Фарерские острова - Турция 2:1
Голы: Давидсен 51, Эдмундссон 59 – Гюрлер 89
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Турция
|6
|4
|1
|1
|18-5
|+13
|13
|2
|Люксембург
|6
|3
|2
|1
|9-7
|+2
|11
|3
|Фарерские острова
|6
|2
|2
|2
|7-10
|-3
|8
|4
|Литва
|6
|0
|1
|5
|2-14
|-12
|1
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