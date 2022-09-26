Лига наций C1. Жерсон забивает победный за Люксембург, турки теперь проигрывают и на Фарерах

В группе 1 Лиги C Лиги наций в последнем туре решались лишь какие-нибудь очень локальные вопросы. Турция к тому уже обеспечила себе выход во второй дивизион, а литовцы в следующем сезоне турнира, вероятно, будут драть Беларусь среди худших.

В игре между Люксембургом и Литвой забил наш старый знакомый Жерсон Родригеш. Причем, что интересно, отличился он дважды, однако первый результативный удар был отменен из-за офсайда. А вот второй уже был легитимным.

Турция после феерической ничьей (3:3) с Люксембургом решила продолжить свою полосу удивительных результатов на Фарерских островах. Там хозяева победили 2:1, а фаворит забил только на последних минутах.

Лига Европы. Лига C1

Люксембург - Литва 1:0

Гол: Родригеш 88

Фарерские острова - Турция 2:1

Голы: Давидсен 51, Эдмундссон 59 – Гюрлер 89