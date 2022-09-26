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Лига наций C1. Жерсон забивает победный за Люксембург, турки теперь проигрывают и на Фарерах

Лига наций УЕФА
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Бывший "динамовец" отличается во втором подряд матче за сборную

Лига наций C1. Жерсон забивает победный за Люксембург, турки теперь проигрывают и на Фарерах

uefa.com

UA-Футбол
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В группе 1 Лиги C Лиги наций в последнем туре решались лишь какие-нибудь очень локальные вопросы. Турция к тому уже обеспечила себе выход во второй дивизион, а литовцы в следующем сезоне турнира, вероятно, будут драть Беларусь среди худших.

В игре между Люксембургом и Литвой забил наш старый знакомый Жерсон Родригеш. Причем, что интересно, отличился он дважды, однако первый результативный удар был отменен из-за офсайда. А вот второй уже был легитимным.

Турция после феерической ничьей (3:3) с Люксембургом решила продолжить свою полосу удивительных результатов на Фарерских островах. Там хозяева победили 2:1, а фаворит забил только на последних минутах.

Лига Европы. Лига C1

Люксембург - Литва 1:0
Гол: Родригеш 88

Фарерские острова - Турция 2:1
Голы: Давидсен 51, Эдмундссон 59 – Гюрлер 89

# Команда И В Н П М РМ О
1 Турция 6 4 1 1 18-5 +13 13
2 Люксембург 6 3 2 1 9-7 +2 11
3 Фарерские острова 6 2 2 2 7-10 -3 8
4 Литва 6 0 1 5 2-14 -12 1
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В статье: Литва Люксембург Турция Фарерские острова
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