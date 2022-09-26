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Тренер Шотландии: Только мы и Украина играем два матча за столь короткий срок
Стив Кларк рассказал о ситуации в команде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк рассказал о ситуации в команде перед матчем Лиги наций с Украиной.
"В каждом матче мы играем на победу. Сейчас я просто думаю о том, как мои проблемы окажут влияние на игру во вторник, а не о последствиях.
Знаем, что достаточно ничьей, и понимаем, что должны сыграть очень хорошо. Если сделаем это, то выиграем группу. Вот тогда уже сможем говорить о преимуществах быть первыми. Мы уже получили больше очков в этой кампании Лиги наций, чем было в предыдущей. Значит, команда все еще совершенствуется.
Замена Тирни была предохранительной – он получил удар, поэтому врач решил снять его с игры. Та же ситуация с Хики. Он почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии, но не думаю, что мне следует о чем-то беспокоиться. Это просто следствие того, что нас попросили сыграть два матча за столь короткий промежуток времени, чего не пришлось делать ни одной другой стране – только мы и Украина", — приводит слова Кларка The Scottish Sun.
Напомним, матч Украина - Шотландия состоится завтра, 27 сентября и начнется в 21:45 (по киевскому времени).
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