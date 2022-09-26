Тренер Шотландии: Только мы и Украина играем два матча за столь короткий срок

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк рассказал о ситуации в команде перед матчем Лиги наций с Украиной.

"В каждом матче мы играем на победу. Сейчас я просто думаю о том, как мои проблемы окажут влияние на игру во вторник, а не о последствиях.

Знаем, что достаточно ничьей, и понимаем, что должны сыграть очень хорошо. Если сделаем это, то выиграем группу. Вот тогда уже сможем говорить о преимуществах быть первыми. Мы уже получили больше очков в этой кампании Лиги наций, чем было в предыдущей. Значит, команда все еще совершенствуется.