Лига наций С4. Цитаишвили помогает Грузии победить Гибралтар, а Македония с Болгарией играла в меньшинстве с 14-й минуты

В группе С4 сегодня не решались турнирные задачи: у Гибралтара не было возможности сохранить прописку в дивизионе, а Болгары не могли бы обойти Грузию.

Тем не менее, во встрече отличился знакомый нам Георгий Цитаишвили, выступающий сейчас в аренде за "Лех". Это его первый гол в этом сезоне в принципе.

Болгария без особых проблем переиграла Северную Македонию. Благо последние сами облегчили сопернику задачу – уже на 14-ой минуте встречи удалился латераль хозяев Тодор Тодороски.

Лига наций. Лига С группа 4

Гибралтар – Грузия. 1:2

Голы: 75' Л. Эннесли – 19' Х. Кварцхелия, 48' Г.Цитаишвили

Северная Македония – Болгария. 0:1

Голы: 50' К. Десподов