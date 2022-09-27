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Лига наций С4. Цитаишвили помогает Грузии победить Гибралтар, а Македония с Болгарией играла в меньшинстве с 14-й минуты
После ухода Пандева дела не очень
Фото: facebook.com Сборная Грузии
В группе С4 сегодня не решались турнирные задачи: у Гибралтара не было возможности сохранить прописку в дивизионе, а Болгары не могли бы обойти Грузию.
Тем не менее, во встрече отличился знакомый нам Георгий Цитаишвили, выступающий сейчас в аренде за "Лех". Это его первый гол в этом сезоне в принципе.
Болгария без особых проблем переиграла Северную Македонию. Благо последние сами облегчили сопернику задачу – уже на 14-ой минуте встречи удалился латераль хозяев Тодор Тодороски.
Лига наций. Лига С группа 4
Гибралтар – Грузия. 1:2
Голы: 75' Л. Эннесли – 19' Х. Кварцхелия, 48' Г.Цитаишвили
Северная Македония – Болгария. 0:1
Голы: 50' К. Десподов
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Грузия
|6
|5
|1
|0
|16-3
|+13
|16
|2
|Болгария
|6
|2
|3
|1
|10-8
|+2
|9
|3
|Северная Македония
|6
|2
|1
|3
|7-7
|0
|7
|4
|Гибралтар
|6
|0
|1
|5
|3-18
|-15
|1
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