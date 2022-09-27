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Лига наций С4. Цитаишвили помогает Грузии победить Гибралтар, а Македония с Болгарией играла в меньшинстве с 14-й минуты

Лига наций УЕФА
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После ухода Пандева дела не очень

Лига наций С4. Цитаишвили помогает Грузии победить Гибралтар, а Македония с Болгарией играла в меньшинстве с 14-й минуты

Фото: facebook.com Сборная Грузии

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В группе С4 сегодня не решались турнирные задачи: у Гибралтара не было возможности сохранить прописку в дивизионе, а Болгары не могли бы обойти Грузию.

Тем не менее, во встрече отличился знакомый нам Георгий Цитаишвили, выступающий сейчас в аренде за "Лех". Это его первый гол в этом сезоне в принципе.

Болгария без особых проблем переиграла Северную Македонию. Благо последние сами облегчили сопернику задачу – уже на 14-ой минуте встречи удалился латераль хозяев Тодор Тодороски.

Лига наций. Лига С группа 4

Гибралтар – Грузия. 1:2

Голы: 75' Л. Эннесли – 19' Х. Кварцхелия, 48' Г.Цитаишвили

Северная Македония – Болгария. 0:1

Голы: 50' К. Десподов

# Команда И В Н П М РМ О
1 Грузия 6 5 1 0 16-3 +13 16
2 Болгария 6 2 3 1 10-8 +2 9
3 Северная Македония 6 2 1 3 7-7 0 7
4 Гибралтар 6 0 1 5 3-18 -15 1
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В статье: Болгария Грузия Северная Македония Гибралтар Лига Наций Георгий Цитаишвили
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