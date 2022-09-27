Обидчики Украины включены в заявку Шотландии на матч Лиги наций

Во вторник, 27 сентября, сборная Шотландии проведет поединок с Украиной в 6-м туре группового этапа Лиги наций. Главный тренер шотландской сборной Стив Кларк определился со списком игроков, на которых может рассчитывать:

Голкиперы: Крэйг Гордон ("Гарт-оф-Мидлотиан"), Лиам Келли ("Мотервелл"), Джон Маклафлин ("Рейнджерс");

Защитники: Стивен Кингсли ("Халл Сити"), Деклан Галлахер ("Абердин"), Грег Тейлор, Доиг ("Верона");

Полузащитники: Джон Макгинн ("Астон Вилла"), Каллум Магрегор ("Селтик"), Билли Гилмор ("Брайтон"), Стюарт Армстронг ("Саутгемптон"), Райан Фрейзер ("Ньюкасл"), Райан Джек ("Рейнджерс"), Аарон Гики ("Брентфорд"), Кенни Маклин ("Норвич").

Нападающие: Барри Маккей ("Суонси"), Линдон Дайкс (КПР), Че Адамс ("Саутгемптон"), Райан Кристи ("Борнмут").

Матч Украина - Шотландия состоится уже сегодня, 27 сентября. Начало - в 21:45 по киевскому времени.