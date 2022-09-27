Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Глен Камара снова стал жертвой расизма. Скандальный выезд в Черногорию
Может стоит жестче штрафы делать?
Фото: palloliitto.fi
УЕФА начал расследование инцидента с оскорблением на расистской почве полузащитника "Рейнджерс" и сборной Финляндии Глена Камара. Команда полузащитника обыграла сборную Черногории в 6-м туре Лиги наций (2:0).
После игры Футбольная ассоциация Финляндии опубликовала заявление по поводу инцидента.
"УЕФА начал расследование расистского поведения черногорского игрока по отношению к Глену Камара. Ни Футбольная ассоциация Финляндии, ни сборная Финляндии пока не будут комментировать этот вопрос. Мы ждем более подробной информации", – говорится на сайте союза.
В прошлом году Камара уже попадал в подобную ситуацию. Тогда УЕФА признал виновным в деле по оскорблению на расистской почве защитника "Славии" Ондржея Куделу. Последнего дисквалифицировали на 10 матчей под эгидой ассоциации.
Популярное сейчас
- Украина - Шотландия: где и когда смотреть матч Лиги Наций
- Клуб АПЛ может подписать Мудрика зимой - 50 млн не проблема
- Кульминация для Украины, возвращение УПЛ, дерби Манчестера. Расписание футбола на неделю
- Все решится в последнем туре. Турнирное положение в группе ЛН, в которой выступает Украина
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО