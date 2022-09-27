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Глен Камара снова стал жертвой расизма. Скандальный выезд в Черногорию

Лига наций УЕФА
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Может стоит жестче штрафы делать?

Глен Камара снова стал жертвой расизма. Скандальный выезд в Черногорию

Фото: palloliitto.fi

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УЕФА начал расследование инцидента с оскорблением на расистской почве полузащитника "Рейнджерс" и сборной Финляндии Глена Камара. Команда полузащитника обыграла сборную Черногории в 6-м туре Лиги наций (2:0).

После игры Футбольная ассоциация Финляндии опубликовала заявление по поводу инцидента.

"УЕФА начал расследование расистского поведения черногорского игрока по отношению к Глену Камара. Ни Футбольная ассоциация Финляндии, ни сборная Финляндии пока не будут комментировать этот вопрос. Мы ждем более подробной информации", – говорится на сайте союза.

В прошлом году Камара уже попадал в подобную ситуацию. Тогда УЕФА признал виновным в деле по оскорблению на расистской почве защитника "Славии" Ондржея Куделу. Последнего дисквалифицировали на 10 матчей под эгидой ассоциации.

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В статье: Финляндия Черногория Рейнджерс (Глазго) Лига Наций Глен Камара
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Источник:
palloliitto.fi

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