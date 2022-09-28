Лига наций A2. Швейцария выбила из европейской элиты Чехию

В то время как Испанцы боролись за выход в Финал четырех с Португалией, Швейцария боролась за выживание с Чехией. И хоть перед матчем позиция у хозяев и была выгоднее, матч менее интересным от этого не становился.

Лига наций. Лига А группа 2

Швейцария – Чехия. 2:1

Голы: 29' Р. Фройлер, 35' Б. Эмболо – 45' П. Шик