Лига наций УЕФА
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Лига наций A2. Швейцария выбила из европейской элиты Чехию
Патрик Шик отправляется в Лигу B
Nati
В то время как Испанцы боролись за выход в Финал четырех с Португалией, Швейцария боролась за выживание с Чехией. И хоть перед матчем позиция у хозяев и была выгоднее, матч менее интересным от этого не становился.
Лига наций. Лига А группа 2
Швейцария – Чехия. 2:1
Голы: 29' Р. Фройлер, 35' Б. Эмболо – 45' П. Шик
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Испания
|6
|3
|2
|1
|8-5
|+3
|11
|2
|Португалия
|6
|3
|1
|2
|11-3
|+8
|10
|3
|Швейцария
|6
|3
|0
|3
|6-9
|-3
|9
|4
|Чехия
|6
|1
|1
|4
|5-13
|-8
|4
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