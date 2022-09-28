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Лига наций A2. Швейцария выбила из европейской элиты Чехию

Лига наций УЕФА
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Патрик Шик отправляется в Лигу B

Лига наций A2. Швейцария выбила из европейской элиты Чехию

Nati

Новина українською

В то время как Испанцы боролись за выход в Финал четырех с Португалией, Швейцария боролась за выживание с Чехией. И хоть перед матчем позиция у хозяев и была выгоднее, матч менее интересным от этого не становился.

Лига наций. Лига А группа 2

Швейцария – Чехия. 2:1

Голы: 29' Р. Фройлер, 35' Б. Эмболо – 45' П. Шик

# Команда И В Н П М РМ О
1 Испания 6 3 2 1 8-5 +3 11
2 Португалия 6 3 1 2 11-3 +8 10
3 Швейцария 6 3 0 3 6-9 -3 9
4 Чехия 6 1 1 4 5-13 -8 4

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В статье: Швейцария Чехия Лига Наций
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