Украина там, но есть гораздо хуже. О неудачниках Лиги Наций-2022

Завершился групповой турнир Лиги Наций-2022/23. Он был полон борьбы удивительных результатов, эмоций. Причём очень часто - отрицательных эмоций. Многие чувствуют себя не готовыми к следующим матчам. Которые для некоторых наступят совсем скоро, в ноябре на Чемпионате Мира. Итак, какие же сборные стали главными неудачниками ЛН-2022?

Интерес и тенденции

Прежде всего, хочется выразить категорическое несогласие с теми, кто считает Лигу Наций бесполезным и неинтересным турниром. Матчи команд равного уровня уж точно интереснее, чем Отборочные турниры на Чемпионаты Мира и Европы с 9:0 Италии над Арменией и 10:0 Англии над Сан-Марино. Ясно, что календарь тяжел и нагрузка на игроков велика. Но если что-то отменить, то лучше убрать классические скучные неравные Отборы, а Лигу Наций оставить.

Скажу больше, Лига Наций даже интереснее и качественнее, чем групповые турниры самих Чемпионатов Мира. Ну серьезно, что лучше - группа Нидерландов с Эквадором, Катаром и Сенегалом, или Бельгией, Польшей и Уэльсом? Группа Англии с Ираном, Уэльсом и США или с Германией, Италией и Венгрией?

Средняя посещаемость группового турнира в Дивизионе А составила 37 тысяч человек. При том, что Топ-сборные играли не на главных стадионах, а в Сарагосе, Вулверхэмптоне, Браге, Чезене. То есть трибуны заполнялись и создавали атмосферу. Среднее число голов за матч в Дивизионе достигло 2.63. Неплохо, учитывая равенство сил. Ну и по панике прессы всех стран после неудач и радости после успехов уж точно можно было понять важность турнира. Он важен.

Важен он и потому, что продолжает серии команд, то есть устанавливает тенденции. Германия проваливается везде уже четыре года (если не шесть), вот и в третий раз подряд не вышла из группы Лиги Наций. Португалия и Бельгия также без успехов где-либо после 2019-го года. Франция после провала на Евро и невнятного Отбора на Чемпионат Мира провалилась и здесь. Италия, Испания, Дания, Швейцария, Хорватия, Венгрия были сильны на Евро, сильны и в нынешней Лиге Наций.

Англия? Финалист Евро? Ну, от нее всегда ожидаешь подвоха.

Франция и Англия

Больше всех провалилась даже не Англия, а действующий чемпион турнира и мира Франция. Даже в группе без грандов она чуть не вылетела. Набрав пять очков и проиграв дважды дома. Объективные причины имеются. Дидье Дешам из-за травм вдруг потерял всю центральную ось - Льориса, Варана, Канте, Погба. Гризманн страдает в клубах. По сути, пришлось срочно проводить смену поколений, выпустив на поле десяток игроков на первые-вторые матчи за сборную.

Но и вина тренера и игроков имеется. Дешам метался между схемами с тремя и двумя центральными защитниками. Не сумел предотвратить очередное разложение в лагере сборной. Порча, колдуны Погба, высокомерие Мбаппе и Бензема, вражда последнего с Оливье Жиру. Франция наступила на те же грабли. А критика в адрес тренера за консервативную шаблонную игру в атаке, надежду лишь на индивидуальные качества игроков была слышна даже в победные годы. Уж точно сейчас.

Дешам пеняет на усталость игроков после клубных дел, отсутствие энергии, на травмы. Говорит, что сборная создает много, что она "вовсе не в эпицентре бури". Ждет ветеранов. Дождется ли?

Англия вылетела из Дивизиона А, набрав лишь три очка и потерпев наибольшее домашнее поражение с 1928-го года - 0:4. Да еще и от Венгрии. В пяти первых турах она забила лишь однажды, да и тогда - с пенальти. В шести матчах подряд не победила впервые с 1993-го года. Причем у нее эпидемии травм отнюдь не было. Играли сильные составы. Так что оправданий нет совершенно.

Следует отметить, что вокруг сборной не паникуют, не пожирают ее так сильно, как обычно было в истории. Помнят, что играла в полуфинале Чемпионата Мира впервые за 28 лет, в финале крупного турнира впервые за 55. Видят талантливое поколение. Но воспитатель этого поколения и творец этих успехов Гарет Саутгейт уже раздражает. Уже не могут понять, почему он доверяет все тем же игрокам, даже когда они слабы в клубах, и почему играет так скучно и консервативно.

От имен Магуайра и Шоу, не играющих в "Манчестер Юнайтед", но упорно получающих место в сборной и играющих, уже зубы сводит. Оба и в этой кампании напривозили достаточно. При том, что чемпион Италии Фикайо Томори не получил в сентябре ни одной игровой минуты. Раздражают и постоянные слова Саутгейта о том, что все идет по плану, в правильном направлении. Такое он сказал и после поражения в Италии и вылета. Матча, в котором почему-то произвел лишь две замены.

Саутгейт даже сообщил, что влиятельные игроки сборной - Харри Кейн, Рахим Стерлинг, Джордан Хендерсон - просили личного разговора с ним с целью понять, что происходит в сборной. Сумели ли они понять?

Германия

Германия также неспокойна. Как раз начинала она кампанию на волне восьми побед и ничьей в начале каденции Ханси Флика с общей разницей мячей 33:2. Уже начали говорить о Фликболе в сборной, Леон Горетцка радостно говорил об интенсивности, высоком прессинге, "абсолютно энергетическом футболе". Но соперники в тех матчах были слабоваты. А против сильных сразу же обнажились проблемы. Прежде всего с обороной, пропустившей в ЛН девять мячей.

Один суперматч "Манншафт" выдала, раздавив Италию со счетом 5:2. Но, кроме этого, не побеждала, добыв четыре ничьи подряд впервые в истории и проиграв дома Венгрии. Флику пришлось признавать множество ошибок, отсутствие интенсивности в атаке и порядка в обороне, спасения Мануэля Нойера, сложности против плотной обороны и со стабильностью в центре поля.

Эйфория развеялась быстро. За результатами, травмой Марко Ройса, отсутствием центрфорварда и правого защитника, сменами схем с трех центральных защитников к двум.

Бельгия и Португалия

В Бельгии эйфория осталась в 2021-ом году. Тогда в стране мечтали о первом трофее в истории - в Лиге Наций, а то и на Евро. Ожидали, что после третьего места на Чемпионате Мира Золотое Поколение продолжит взлет. Но сейчас 2022-ой год, и уже заявляют, что Поколение вот-вот сойдет со сцены и вряд ли еще чего-либо достигнет. Победы над Уэльсом, Польшей, Данией, Чехией по-прежнему идут как на конвейере, но последние пять матчей против Топ-команд проиграны.

Влет 1:4 дома в дерби от Нидерландов в первом туре был весьма болезненным, унизительным, и в стране вплоть до последнего тура говорили о реванше. Главный тренер Роберто Мартинес искал победу в Амстердаме для "душевного спокойствия нации". Но вновь последовало поражение (0:1), несмотря на неплохую игру и отсутствие у соперника его лидеров - Депая, Де Йонга, Коопмейнерса. Серия из 50-ти матчей с забитыми прервалась.

Веры в Мартинеса в Бельгии уже нет. Нет особой веры в ветеранов обороны Альдервейрелда и Вертонгена, которым нет замены. Нет веры в Эдена Азара, которого тренер упорно продолжает ставить в стартовый состав, хотя есть талантливая молодежь. Не понимают, почему был вызван Джейсон Денайер, который без клуба в конце сентября. Мартинес говорит, что хотел, чтобы он почувствовал тепло сборной, но в прессе вспоминают, что у тренера и игрока тот же агент.

Как говорит Voetbalpremieur, разочарование вокруг Мартинеса достигло точки кипения, его разговоры о том, что все замечательно, выводят всех из себя, и в Катар он поедет с гигантским дамокловым мечом над головой. "На наименьшую его ошибку СМИ и болельщики будут реагировать, будто их ужалила оса". Замечательная атмосфера...

В Португалии вроде бы все не так драматично. Она боролась с Испанией на равных до последнего, по забитым мячам во всем Дивизионе А стала второй (11), по пропущенным - первой (3). Впервые в истории победила с разницей в четыре мяча в гостях сборную сильнее Кипра, Андорры, Лихтенштейна - Чехию. С другой стороны, из последних Чемпионатов Мира и Европы, а также дважды подряд из Лиги Наций вылетает слишком рано.

Трижды за последние два года лузитане терпели домашние поражения в решающий момент, из них два - на последних минутах.

Фернанду Сантуш взял со слабым поколением Евро-2016, но с нынешним, почти Золотым, проваливается, выглядит ограниченным, оборонительным, консервативным, не способным совершить скачок.

Излишнее доверие Криштиану Роналду также вызывает вопросы. КриРо забивал за сборную лишь в одном из последних девяти матчей. Его хайлайты в этом розыгрыше - привезённый пенальти, запоротые выходы один-на-один, разбитый нос из-за столкновения и бросание капитанской повязки после поражения от Испании.

Другие

Разумеется, неудачниками себя должны считать вылетевшие из Дивизиона А. Уэльс набрал лишь одно очко. Хотя оправдания есть. Он ни разу не проиграл с разницей более одного мяча, то есть боролся. Его звезды Гарет Бэйл и Аарон Рэмзи играли мало в этом розыгрыше. Да и после первого выхода на Чемпионат Мира с 1958-го года произошло падение эмоционального напряжения.

Чехия может объяснить одно очко и наибольшее домашнее поражение в своей истории без Словакии (0:4 от Португалии) травмами и ужасной формой ведущих легионеров и их клубов - "Вест Хэм", "Байер" сейчас просто стоят на вылет. Ну а Австрия просто слабее Дании, Франции и Хорватии. Да и нового тренера - Ральфа Рангника - назначила лишь в мае. Времени не хватило.

В Дивизионе Б Швеция начала 2:0 в Словении, но в итоге набрала лишь четыре очка и вылетела. Она опоздала со сменой поколений, либо же скорее некем. Норвежское поколение считают способным достичь высот 90-х годов, когда сборная была первой в рейтинге ФИФА. Но пока что Эрлинг Холанд в четырех кампаниях, хотя и забивает без устали (17 голов в 19-ти официальных матчах), не вывел сборную ни на Евро, ни на Мундиаль, дважды не сумел в Дивизион А ЛН.

Следует ли присоединять к этим неудачникам сборную Украины? Война и спрессованный из-за неё календарь, смена клубов двумя наиболее опытными игроками атаки - Ярмоленко и Яремчуком, потеря первым формы в Эмиратах, а вторым - на скамье запасных "Бенфики" и "Брюгге", травма лидера команды Александра Зинченко - объективные причины неудачи. С другой стороны, и неправильных кадровых решений и других недостатков было более чем достаточно.

Александр Петраков не успевал или ошибался с заменами, метался между любимой схемой с тремя центральными защитниками и нелюбимой с двумя, так и не нашёл место в команде для Руслана Малиновского. Да и по желанию играть и бороться сборная Украины уступила Шотландии по всем статьям. Это чуть ли не Золотое поколение также уже потеряло слишком много.

Фото - ANSA