Сборная Хорватии объявила предварительный состав на плей-офф Лиги Наций

Сборная Хорватии огласила предварительный состав на финальный часть Лиги Наций. Наставник "шашечных" Златко Далич вызвал в команду 24 футболистов, а еще семерых включил в список резервистов.

Окончательный состав из 23 игроков будет определён 5 июня.

Вратари: Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб), Ивица Ивушич ("Осиек"), Недилько Лабрович ("Риека")

Защитники: Домагой Вида (АЕК), Борна Баришич ("Рейнджерс"), Йосип Юранович ("Унион"), Йошко Гвардиол ("РБ Лейпциг"), Борна Соса ("Штутгарт"), Мартин Эрлич ("Сассуоло"), Йосип Шутало ("Динамо" Загреб), Йосип Станишич ("Бавария")

Полузащитники: Лука Модрич ("Реал"), Матео Ковачич ("Челси"), Марцело Брозович ("Интер"), Марио Пашалич ("Аталанта"), Никола Влашич ("Торино"), Ловро Маер ("Ренн"), Лука Иванушец ("Динамо" Загреб)

Нападающие: Иван Перишич ("Тоттенхэм"), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм"), Бруно Петкович ("Динамо" Загреб), Марко Ливая ("Хайдук" Сплит), Петар Муса ("Бенфика"), Дион Бельо ("Осиек").

Предварительно приглашены: Йосип Брекало ("Фиорентина"), Мислав Оршич, Дуйе Чалета-Цар (оба - "Саутгемптон"), Филип Уремович ("Герта") Иво Грбич ("Атлетико Мадрид"), Никола Моро ("Болонья"), Матия Фриган ("Риека").

Напомним, в полуфинале турнира хорваты сыграют против Нидерландов. Игра состоится 14 июня. Во второй паре сильнейшего определят Испания и Италия (15 июня).