  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Сборная Хорватии объявила предварительный состав на плей-офф Лиги Наций
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Хорватии объявила предварительный состав на плей-офф Лиги Наций

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

В полуфинале турнира хорваты сыграют с Нидерландами

Сборная Хорватии объявила предварительный состав на плей-офф Лиги Наций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Хорватии огласила предварительный состав на финальный часть Лиги Наций. Наставник "шашечных" Златко Далич вызвал в команду 24 футболистов, а еще семерых включил в список резервистов.

Окончательный состав из 23 игроков будет определён 5 июня.

Вратари: Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб), Ивица Ивушич ("Осиек"), Недилько Лабрович ("Риека")

Защитники: Домагой Вида (АЕК), Борна Баришич ("Рейнджерс"), Йосип Юранович ("Унион"), Йошко Гвардиол ("РБ Лейпциг"), Борна Соса ("Штутгарт"), Мартин Эрлич ("Сассуоло"), Йосип Шутало ("Динамо" Загреб), Йосип Станишич ("Бавария")

Полузащитники: Лука Модрич ("Реал"), Матео Ковачич ("Челси"), Марцело Брозович ("Интер"), Марио Пашалич ("Аталанта"), Никола Влашич ("Торино"), Ловро Маер ("Ренн"), Лука Иванушец ("Динамо" Загреб)

Нападающие: Иван Перишич ("Тоттенхэм"), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм"), Бруно Петкович ("Динамо" Загреб), Марко Ливая ("Хайдук" Сплит), Петар Муса ("Бенфика"), Дион Бельо ("Осиек").

Предварительно приглашены: Йосип Брекало ("Фиорентина"), Мислав Оршич, Дуйе Чалета-Цар (оба - "Саутгемптон"), Филип Уремович ("Герта") Иво Грбич ("Атлетико Мадрид"), Никола Моро ("Болонья"), Матия Фриган ("Риека").

Напомним, в полуфинале турнира хорваты сыграют против Нидерландов. Игра состоится 14 июня. Во второй паре сильнейшего определят Испания и Италия (15 июня).

По теме
yellow-arrow
В Лиге наций расширят плей-офф. Теперь будут играться четвертьфиналы
yellow-arrow
Состоялась жеребьевка Финала четырех Лиги наций
yellow-arrow
Никакой экзотики: названа страна-хозяйка финала Лиги наций-2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хорватия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
hns-cff.hr

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде