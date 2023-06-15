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Далич: Это одна из главных побед сборной Хорватии

Лига наций УЕФА
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Хорваты вышли в финал Лиги наций

Далич: Это одна из главных побед сборной Хорватии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился эмоциями после победы над Нидерландами (4:2 доп время) в полуфинале Лиги наций.

"Поздравляю парней. Это победа для всей Хорватии. Обыграть сборную Нидерландов на ее поле со счетом 4:2 - большой успех. У нас будет очередная медаль. Мы ее заслужили.

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Это одна из главных побед сборной Хорватии. Мы победили Нидерланды на их стадионе, пропустив первыми, а потом на 96-й минуте. Это определенно историческая победа", - приводит слова Далича пресс-служба УЕФА.

Хорватия сыграет с победителем матча Испания - Италия, который состоится 15 июня. Нидерланды сразятся с проигравшим в этой же паре за третье место.

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В статье: Нидерланды Хорватия Златко Далич
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Источник:
uefa

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