Далич: Это одна из главных побед сборной Хорватии

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился эмоциями после победы над Нидерландами (4:2 доп время) в полуфинале Лиги наций.

"Поздравляю парней. Это победа для всей Хорватии. Обыграть сборную Нидерландов на ее поле со счетом 4:2 - большой успех. У нас будет очередная медаль. Мы ее заслужили.

Это одна из главных побед сборной Хорватии. Мы победили Нидерланды на их стадионе, пропустив первыми, а потом на 96-й минуте. Это определенно историческая победа", - приводит слова Далича пресс-служба УЕФА.