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Далич: Это одна из главных побед сборной Хорватии
Хорваты вышли в финал Лиги наций
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился эмоциями после победы над Нидерландами (4:2 доп время) в полуфинале Лиги наций.
"Поздравляю парней. Это победа для всей Хорватии. Обыграть сборную Нидерландов на ее поле со счетом 4:2 - большой успех. У нас будет очередная медаль. Мы ее заслужили.
Это одна из главных побед сборной Хорватии. Мы победили Нидерланды на их стадионе, пропустив первыми, а потом на 96-й минуте. Это определенно историческая победа", - приводит слова Далича пресс-служба УЕФА.
Хорватия сыграет с победителем матча Испания - Италия, который состоится 15 июня. Нидерланды сразятся с проигравшим в этой же паре за третье место.
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