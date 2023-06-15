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Куман - о поражении от Хорватии: Мы сделали все, что было в наших силах
Сборная Нидерландов проиграла со счетом 2:4
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман подвел итоги поражения от Хорватии (2:4 доп. время) в рамках полуфинала Лиги наций.
"Я остался доволен первым таймом, но мы скверно начали второй. Полузащита Хорватии перехватила контроль и стала доставлять проблемы. Особенно после пенальти. Видно, что этот состав хорватов уже долгое время играет вместе.
Мы сделали все, что было в наших силах. Давили, когда была возможность, но иногда грешили небрежностью. Хорваты были более надежны при игре с мячом. Именно эта разница была на протяжении всего матча", - цитирует Кумана официальный сайт УЕФА.
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