Куман - о поражении от Хорватии: Мы сделали все, что было в наших силах

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман подвел итоги поражения от Хорватии (2:4 доп. время) в рамках полуфинала Лиги наций.

"Я остался доволен первым таймом, но мы скверно начали второй. Полузащита Хорватии перехватила контроль и стала доставлять проблемы. Особенно после пенальти. Видно, что этот состав хорватов уже долгое время играет вместе.

Мы сделали все, что было в наших силах. Давили, когда была возможность, но иногда грешили небрежностью. Хорваты были более надежны при игре с мячом. Именно эта разница была на протяжении всего матча", - цитирует Кумана официальный сайт УЕФА.