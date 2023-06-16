Тренер Испании: Мы победили принципиального соперника, и это внушает оптимизм

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над Италией в полуфинале Лиги наций (2:1).

"Мы победили принципиального соперника, и это внушает оптимизм. Игроки услышали мои инструкции и выполнили их. Они поверили в идею. Мы показали солидный футбол и в результате взяли верх.

Снимаю шляпу перед игроками. Это исключительные футболисты. У нас нет игроков стартового состава и тех, кто выходит на замену. У нас 23 суперталанта. Когда у тебя такая команда, главное – суметь ею воспользоваться", - цитирует де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.