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Тренер Испании: Мы победили принципиального соперника, и это внушает оптимизм

Лига наций УЕФА
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Луис де ла Фуэнте прокомментировал успех своей команды

Тренер Испании: Мы победили принципиального соперника, и это внушает оптимизм

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над Италией в полуфинале Лиги наций (2:1).

"Мы победили принципиального соперника, и это внушает оптимизм. Игроки услышали мои инструкции и выполнили их. Они поверили в идею. Мы показали солидный футбол и в результате взяли верх.

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Снимаю шляпу перед игроками. Это исключительные футболисты. У нас нет игроков стартового состава и тех, кто выходит на замену. У нас 23 суперталанта. Когда у тебя такая команда, главное – суметь ею воспользоваться", - цитирует де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

Напомним, в финале турнира Испания сыграет с Хорватией. Матч состоится 18 июня.

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В статье: Испания Италия
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Источник:
uefa

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