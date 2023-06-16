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Тренер Испании: Мы победили принципиального соперника, и это внушает оптимизм
Луис де ла Фуэнте прокомментировал успех своей команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над Италией в полуфинале Лиги наций (2:1).
"Мы победили принципиального соперника, и это внушает оптимизм. Игроки услышали мои инструкции и выполнили их. Они поверили в идею. Мы показали солидный футбол и в результате взяли верх.
Снимаю шляпу перед игроками. Это исключительные футболисты. У нас нет игроков стартового состава и тех, кто выходит на замену. У нас 23 суперталанта. Когда у тебя такая команда, главное – суметь ею воспользоваться", - цитирует де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.
Напомним, в финале турнира Испания сыграет с Хорватией. Матч состоится 18 июня.
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