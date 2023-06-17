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Хорватия - Испания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги наций

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Хорватия - Испания: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.06.2023 ⋊ Лига наций на UA-Футбол

Хорватия - Испания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги наций

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Очередной розыгрыш Лиги наций достиг своего апогея. В воскресенье, 18-го июня, трофей в финале между собой разыграют сборные Хорватии и Испании.

Испания в полуфинале прошла Италию, а Хорватия в чрезвычайно сложном матче одержала победу над Нидерландами. Теперь перед обеими сборными стоит вопрос последнего шага. Кому же его удастся совершить?

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч состоится в воскресенье, 18-го июня 2023-го года, в 21:45. Прямую онлайн видеотрансляцию в Украине обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно на канале MEGOGO Футбол 1. Это по подписке "Максимальная" или "Спорт".

Трансляция матча
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Трансляція матчу Хорватія - Іспанія
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Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем два альтернативных метода следить за ходом событий:

текстовая трансляция от UA-Футбол >>> – описание событий на поле в живом времени;

аудиотрансляция от UA-Футбол – звуковой комментарий матча на YouTube-канале >>> без регистрации и без подписки.

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