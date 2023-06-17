Хорватия - Испания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги наций

Очередной розыгрыш Лиги наций достиг своего апогея. В воскресенье, 18-го июня, трофей в финале между собой разыграют сборные Хорватии и Испании.

Испания в полуфинале прошла Италию, а Хорватия в чрезвычайно сложном матче одержала победу над Нидерландами. Теперь перед обеими сборными стоит вопрос последнего шага. Кому же его удастся совершить?

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Матч состоится в воскресенье, 18-го июня 2023-го года, в 21:45. Прямую онлайн видеотрансляцию в Украине обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно на канале MEGOGO Футбол 1. Это по подписке "Максимальная" или "Спорт".

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Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем два альтернативных метода следить за ходом событий:

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