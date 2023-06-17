Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хорватия - Испания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги наций
Хорватия - Испания: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.06.2023 ⋊ Лига наций на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Очередной розыгрыш Лиги наций достиг своего апогея. В воскресенье, 18-го июня, трофей в финале между собой разыграют сборные Хорватии и Испании.
Испания в полуфинале прошла Италию, а Хорватия в чрезвычайно сложном матче одержала победу над Нидерландами. Теперь перед обеими сборными стоит вопрос последнего шага. Кому же его удастся совершить?
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч состоится в воскресенье, 18-го июня 2023-го года, в 21:45. Прямую онлайн видеотрансляцию в Украине обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно на канале MEGOGO Футбол 1. Это по подписке "Максимальная" или "Спорт".
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем два альтернативных метода следить за ходом событий:
текстовая трансляция от UA-Футбол >>> – описание событий на поле в живом времени;
аудиотрансляция от UA-Футбол – звуковой комментарий матча на YouTube-канале >>> без регистрации и без подписки.
Популярное сейчас
- Цыганков забил 10-й гол за сборную Украины и обошел сразу двух легенд
- На грани провала. Акценты зрителя на игре Северной Македонии с Украиной
- УАФ процитировала Павелко после победы сборной Украины над Северной Македонией. ФОТО
- Нидерланды – Хорватия. Прогноз полуфинала Лиги наций на 14.06.2023
- Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО