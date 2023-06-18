  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Далич: Мы достаточно сильны, чтобы соперничать с испанцами, и постараемся показать это на поле
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Далич: Мы достаточно сильны, чтобы соперничать с испанцами, и постараемся показать это на поле

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Коуч ждет сложного поединка

Далич: Мы достаточно сильны, чтобы соперничать с испанцами, и постараемся показать это на поле

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от финального матча Лиги наций с Испанией.

"Мы очень хорошо знаем Испанию. Она любит владеть мячом, у нее индивидуально сильные футболисты и отличный стиль игры. Они быстры, и вообще это топ-команда. Мы играли против Испании на Евро-2020 в Копенгагене, где проиграли в дополнительное время. Но мы достаточно сильны, чтобы соперничать с испанцами, и постараемся показать это на поле", - говорит тренер.

Напомним, финал Лиги наций состоится 18 июня на стадионе "Де Кейп" в Роттердаме и начнется в 21:45.

По теме
yellow-arrow
Хорватия - Испания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги наций
yellow-arrow
Тренер Испании – о финале Лиги Наций: Наша главная цель – превзойти отличного соперника
yellow-arrow
Нидерланды - Италия: Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 18.06.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Национальная сборная Испании Национальная сборная Хорватии Златко Далич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Сайт УЕФА

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде