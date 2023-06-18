Далич: Мы достаточно сильны, чтобы соперничать с испанцами, и постараемся показать это на поле

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от финального матча Лиги наций с Испанией.

"Мы очень хорошо знаем Испанию. Она любит владеть мячом, у нее индивидуально сильные футболисты и отличный стиль игры. Они быстры, и вообще это топ-команда. Мы играли против Испании на Евро-2020 в Копенгагене, где проиграли в дополнительное время. Но мы достаточно сильны, чтобы соперничать с испанцами, и постараемся показать это на поле", - говорит тренер.