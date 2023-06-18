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Далич: Мы достаточно сильны, чтобы соперничать с испанцами, и постараемся показать это на поле
Коуч ждет сложного поединка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от финального матча Лиги наций с Испанией.
"Мы очень хорошо знаем Испанию. Она любит владеть мячом, у нее индивидуально сильные футболисты и отличный стиль игры. Они быстры, и вообще это топ-команда. Мы играли против Испании на Евро-2020 в Копенгагене, где проиграли в дополнительное время. Но мы достаточно сильны, чтобы соперничать с испанцами, и постараемся показать это на поле", - говорит тренер.
Напомним, финал Лиги наций состоится 18 июня на стадионе "Де Кейп" в Роттердаме и начнется в 21:45.
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