Нидерланды - Италия 2:3. Матч за 3-е место. Обзор матча и видео голов

Состоялся матч за бронзовые медали Лиги наций сезона 2022/23. Счет во встрече уже на 6-й минуте открыли итальянцы - точно пробил защитник "Интера" Федерико Димарко. А через 14 минут подопечные Роберто Манчини удвоили преимущество.

Во втором тайме "оранжевые" отыграли один мяч, усилиями Бергвейна. Однако уже через 4 минут вингер "Скуадра Адзурры" Федерико Кьеза снова увеличил разрыв в счете. В конце встречи хавбек сборной Нидерландов Вейналдум забил еще один мяч, но этого было недостаточно.

Таким образом, Италия становится бронзовым призером Лиги наций.

Лига наций УЕФА. Матч за 3-е место

Энсхеде. "Де Грольш Весте"

Нидерланды - Италия 2:3

Голы: Бергвейн 68, Вейналдум 89 - Димарко 6, Фраттези 20, Кьеза 72

Нидерланды: Бейлоу, Думфриз, Геертрюйде (Вейналдум 46), Ван Дейк, Аке, Виффер (Веерман 76), Симонс (Коопмейнерс 63), Де Йонг, Мален (Бергвейн 46), Гакпо, Ланг (Вегхорст 46)

Италия: Доннарумма, Толой, Буонджорно, Ачерби, Димарко (Спинаццола 74), Верратти (Барелла 85), Кристанте, Фраттези, Ньонто (Дзаньоло 64), Ретеги (Лоренцо Пеллегрини 85), Распадори (Кьеза 63)

Предупреждения: Вегхорст 90+5 - Димарко 34, Барелла 90+2, Ачерби 90+5