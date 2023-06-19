Лига наций УЕФА, финал

Роттердам, Де Кейп

Хорватия – Испания 0:0 (пен. 4:5)

Золотое поколение сборной Хорватии упустило, возможно, последний шанс увековечить себя, завоевав первые золотые медали за всё время независимости. После триумфа Лео Месси на Чемпионате мира весь футбольных мир прочил победу Луки Модрича в Лиге наций, но Унай Симон оказался против такого расклада в драматической серии пенальти финала. Теперь остаётся лишь Евро-2024. Но не факт, что Лука на нём сыграет.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Два года назад на Евро Испания заслуженно побила хорватов, хоть и в экстра-таймах. Но за это время Фурия Роха существенно деградировала, и у "шашковых" были все шансы взять реванш. Тем не менее, Испания принялась доказывать свой фаворитизм с первых минут. Родри и ко захватили центр поля, и их команда постепенно начала нагнетать. Самый опасный момент до перерыва был у Гави. Каталонец обокрал Шутало на чужой трети и пробил с метров 20, но мяч просвистел рядом со штангой.

К середине тайма хорваты подравняли игру. В первую очередь за счёт опыта и блестящего трезубца в центре поля. Анархист Брозович неожиданно подключался в чужую штрафную, а Модрич и Ковачич разгоняли быстрые атаки за счёт длинных передач. Одна из них закончилась выходом Крамарича один на один, но форварда вовремя настиг Ляпорт. Второй баск в центре обороны Ле Норман в последний момент заблокировал удар Пашалича. Остроумно подключался вперёд Перишич, пользуясь превосходством в росте над Навасом.

Хорватия продолжила владеть инициативой в дебюте второй половины, но их силы стали постепенно иссякать минут через 15 после рестарта. Далич держал в голове потенциальный экстра-тайм, потому выпустил Петковича только на 60-й минуте. Но герой полуфинала с Нидерландами немного опоздал – таргетмен бы очень пригодился в чужой штрафной незадолго до выхода, когда Пашалич и Юранович угрожали после навесов. После этого подобных моментов не было.



А вот де ла Фуэнте с заменами угадал. Мерино и Фати организовали самый опасный момент с игры, но удар Ансу с передачи Микеля с линии ворот прервал Перишич. Игра перешла в дополнительное время, где Испания была заметно лучше. Ольмо имел две качественные возможности, неустанный Асенсио и создавал моменты для партнёров, и помогал травмированному Начо в обороне. Начо получил травму после редкого выпада Хорватии, остановив Майера за секунду до катастрофы.

Хорватия с уверенностью подошла к серии пенальти. До этого это поколение "шашковых" ни разу не уступало в лотерее, выиграв 4 из 4 серий. Но Унай Симон эту тенденцию сломил. Два шикарных сейва баска после ударов Майера и Петковича, и Карвахаль в рамосовской манере реализовывает решающую попытку, принеся Испании первое золото за последние 10 лет.

Хорватия: Ливакович – Юранович (Станишич, 112), Шутало, Эрлич, Перишич – Модрич, Брозович, Ковачич – Пашалич (Петкович, 62), Крамарич (Майер, 90+1), Иванушец (Влашич, 78)

Испания: Симон – Навас (Карвахаль, 97), ле Норман (Начо, 78), Ляпорт, Альба – Родри, Руис (Мерино, 78) – ﻿Асенсио, Гави (Ольмо, 87), Пино (Фати, 66) – Мората (Хоселу, 66)

Предупреждения: Петкович 90+2 – Гави 81, Начо 96, Родри 97