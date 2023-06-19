Хорватия - Испания 0:0 (4:5 - по пенальти). Видео обзор матча

В финальном поединке Лиги наций сезона 2022/23 сошлись сборные Хорватии и Испании. Команды не смогли забить из игры ни в основное время, ни в овертаймах. А в серии пенальти победу одержала "Красная Фурия". Золотое поколение хорватов во главе с Лукой Модричем так и не смогло завоевать золотые медали...

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