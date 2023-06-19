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Хорватия - Испания 0:0 (4:5 - по пенальти). Видео обзор матча
Модрич так и не взял титул со сборной
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В финальном поединке Лиги наций сезона 2022/23 сошлись сборные Хорватии и Испании. Команды не смогли забить из игры ни в основное время, ни в овертаймах. А в серии пенальти победу одержала "Красная Фурия". Золотое поколение хорватов во главе с Лукой Модричем так и не смогло завоевать золотые медали...
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Лига наций УЕФА, финал
Роттердам, Де Кейп
Серия пенальти: 4-5
Хорватия: Ливакович – Юранович (Станишич, 112), Шутало, Эрлич, Перишич – Модрич, Брозович, Ковачич – Пашалич (Петкович, 62), Крамарич (Майер, 90+1), Иванушец (Влашич, 78)
Испания: Симон – Навас (Карвахаль, 97), ле Норман (Начо, 78), Ляпорт, Альба – Родри, Руис (Мерино, 78) – Асенсио, Гави (Ольмо, 87), Пино (Фати, 66) – Мората (Хоселу, 66)
Предупреждения: Петкович 90+2 – Гави 81, Начо 96, Родри 97
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