Лига наций УЕФА
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Сборная Испании добыла первый трофей со времен Евро-2012 в Украине
Фурия Роха стала третьим победителем Лиги Наций
Фото: Getty Images
Сегодня прошел финал турнира Лиги Наций. За трофей боролись Испания и Хорватия. Матч дошел до серии пенальти, где сильнее
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Сборная Испании получила первый трофей со времен Евро-2012 в Украине. Тогда в финале они победили Италию со счетом 4:0.
Испанцы стали третьими победителями Лиги Наций. В 2019 году турнир выиграла Португалия, в 2021-м - Франция.
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