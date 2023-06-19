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Сборная Испании добыла первый трофей со времен Евро-2012 в Украине

Лига наций УЕФА
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Фурия Роха стала третьим победителем Лиги Наций

Сборная Испании добыла первый трофей со времен Евро-2012 в Украине

Фото: Getty Images

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Сегодня прошел финал турнира Лиги Наций. За трофей боролись Испания и Хорватия. Матч дошел до серии пенальти, где сильнее оказалась "Фурия Роха".

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Сборная Испании получила первый трофей со времен Евро-2012 в Украине. Тогда в финале они победили Италию со счетом 4:0.

Испанцы стали третьими победителями Лиги Наций. В 2019 году турнир выиграла Португалия, в 2021-м - Франция.

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В статье: Испания Евро-2012 Хорватия Лига Наций
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