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Модрич - единственный с 2004 года обладатель Золотого мяча, который остается без трофея в сборной

Лига наций УЕФА
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Перед ним был Шевченко

Модрич - единственный с 2004 года обладатель Золотого мяча, который остается без трофея в сборной

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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37-летний полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич остается единственным с 2004 года обладателем Золотого мяча, не добившегося трофея в сборной.

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В 2004 году индивидуальную награду получил Андрей Шевченко, который также не побеждал в турнирах за сборную.

Напомним, что вчера Модрич проиграл еще один финал с национальной командой, уступив Испании (0:0 в игровое время и 4:5 в серии пенальти). Пока у хорвата серебряная и бронзовая медали Чемпионата мира, а также второе место в Лиге наций.

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В статье: Андрей Шевченко Лука Модрич Хорватия Золотой мяч
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