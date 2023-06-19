Модрич - единственный с 2004 года обладатель Золотого мяча, который остается без трофея в сборной

37-летний полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич остается единственным с 2004 года обладателем Золотого мяча, не добившегося трофея в сборной.

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В 2004 году индивидуальную награду получил Андрей Шевченко, который также не побеждал в турнирах за сборную.

Напомним, что вчера Модрич проиграл еще один финал с национальной командой, уступив Испании (0:0 в игровое время и 4:5 в серии пенальти). Пока у хорвата серебряная и бронзовая медали Чемпионата мира, а также второе место в Лиге наций.