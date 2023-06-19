Опошлить великую идею. Акценты зрителя на финале Лиги наций

Для понимания следующего абзаца: автор уже давно не страдает эгоцентризмом. Это когда тебе кажется, что все вокруг вертится вокруг тебя, и очень важно высказать твое мнение по практически любому вопросу. Короче, свести разговор к себе любимому. Было когда-то, но очень давно. Теперь я просто иногда делюсь мнением о том, что интересно.

Поэтому не собираюсь выпячивать роль Юрича в истории футбола. Но факт остается фактом: стоит о чем-либо уверенно заявить (и дергает же кто-то за язык при этом!), как действительность не замедлит это опровергнуть. Многократно проверено, и, к сожалению, последний (не крайний) финал Лиги наций исключением не стал.

Он мне не понравился потому, что представлял собой типовой сценарий финального матча, каким он стал в новом столетии. Вместо праздника Игры, для чего, казалось бы, имелись все основания. Уж слишком и чересчур команды озаботились завоеванием титула. Именно в таких случаях говорят о том, что вместе с водой выплеснули и ребенка.

С одной стороны, это лишний раз подтвердило растущую значимость трофея в глазах футбольной Европы и уважительное к нему отношение. С другой – мы его теряем, тот жизнерадостный турнир, где игра превалирует над борьбой за результат? Если так, то очень жаль. Как говорил Энди Таккер, так можно опошлить самую великую идею.

Наверное, тон такой игре задали хорваты, которым так важно было выиграть хоть что-нибудь «при жизни» своего «золотого» поколения. (К слову, насколько помню, именно так называли и поколение Шукера, Бобана и Просинечки еще четверть века назад – то есть, получается, все то золото, что блестит?) Впрочем, и испанцы от них ушли недалеко.

Пять голевых моментов за два часа игрового времени – раз в полтайма, в среднем – это и было действо типичного среднего уровня. Вторую половину составили полумоменты, которыми оно разбавлялось. И, встречайте долгожданную «лотерею» - зрелище для любителей пощекотать нервишки. Финал такой финал…

Последний шанс решить все в игре упустил Ольмо, промахнувшийся по воротам нечужих ему хорватов в начале второго экстра-тайма. По совместительству это была и единственная реально голевая возможность в дополнительное время на две команды.

Полагаю, что в классические два тайма Испания «наиграла» на свой забитый мяч. Эту систему образуют три эпизода: промах Гави на 12-й минуте, промах Асенсио на 58-й, и сэйв Перишича после удара Фати на 84-й. Тогда как в актив Хорватии на этом уровне можно записать лишь удар того же Перишича, парированный Симоном на 31-й минуте.

И быть бы хорвату главным героем финала, он и пенальти свой реализовал, и был поистине вездесущ. И Аннушка уже разлила масло – Ляпорт врезал мячом в перекладину при 4:4: казалось бы, судьба благоволит команде Далича.

Но в послематчевой приставке к игре на авансцену вышел тот самый испанский кипер. Взяв удары Майера и Петковича, Симон стал главным творцом триумфа своей команды.

Таким образом, на мой взгляд, выиграл не тот, кто больше хотел, а тот, кто лучше играл. Как говорится, и на том спасибо. Напомню: я болел не за конкретную команду, а за футбол, каким я его вижу и люблю. Кто больше созидает, доводя свои атаки до логического конца, тот и достойнее. Прочее – от лукавого. Но это личное мнение.

Футбол гораздо многограннее и непредсказуемее, скажете вы. И, скорее всего, даже будете правы. Но, как в том анекдоте, извините, это не ваш сон. А мое впечатление от турнира таки-скомкано. Упаси Боже, никто вам не навязывает свое мнение. Это всего лишь авторский блог, в котором самое место подобным рассуждениям и утверждениям.

Все победители Лиги наций: Португалия, Франция, Испания. Звучит гордо. А вот финал последний вышел жидковатым. Пожалуй, все-таки он был больше похож на крайний.