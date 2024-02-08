  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Израиль – в группе смерти. Результаты жеребьевки Лиги наций 2024/24. Полный список групп
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Израиль – в группе смерти. Результаты жеребьевки Лиги наций 2024/24. Полный список групп

Лига наций УЕФА
Обновлено

Результаты жеребьевки

Израиль – в группе смерти. Результаты жеребьевки Лиги наций 2024/24. Полный список групп

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 8 февраля состоялась церемония жеребьевки группового раунда Лиги наций 2024/25.

В результате сборная Украины попала в группу В1.

Дивизион А:

Группа А1: Хорватия
Португалия
Польша
Шотландия

Группа А2: Италия
Бельгия
Франция
Израиль

Группа А3: Нидерланды
Венгрия
Германия
Босния и Герцеговина

Группа А4: Испания
Дания
Швейцария
Сербия

Дивизион В:

Группа В1: Чехия
Украина
Албания
Грузия

Группа В2: Англия
Финляндия
Ирландия
Греция

Группа В3: Австрия
Норвегия
Словения
Казахстан

Группа В4: Уэльс
Исландия
Черногория
Турция

Дивизион С:

Группа С1: Швеция
Азербайджан
Словакия
Эстония

Группа С2: Румыния
Косова
Кипр
Литва/Гибралтар

Группа С3: Люксембург
Болгария
Северная Ирландия
Беларусь

Группа С4: Армения
Фарерские острова
Северная Македония
Латвия

Дивизион D:

Группа D1: Литва/Гибралтар
Сан-Марино
Лихтенштейн

Группа D2: Молдова
Мальта
Андорра

По теме
yellow-arrow
Сборная Украины узнала соперников по группе Лиги наций 2024/25
yellow-arrow
Соперники для Украины. Жеребьевка групп Лиги наций 2024/25. Прямая онлайн видеотрансляция
yellow-arrow
Сегодня сборная Украины узнает соперников в Лиге наций 2024/25
Лига Наций
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости