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Израиль – в группе смерти. Результаты жеребьевки Лиги наций 2024/24. Полный список групп
Результаты жеребьевки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 8 февраля состоялась церемония жеребьевки группового раунда Лиги наций 2024/25.
В результате сборная Украины попала в группу В1.
Дивизион А:
Группа А1: Хорватия
Португалия
Польша
Шотландия
Группа А2: Италия
Бельгия
Франция
Израиль
Группа А3: Нидерланды
Венгрия
Германия
Босния и Герцеговина
Группа А4: Испания
Дания
Швейцария
Сербия
Дивизион В:
Группа В1: Чехия
Украина
Албания
Грузия
Группа В2: Англия
Финляндия
Ирландия
Греция
Группа В3: Австрия
Норвегия
Словения
Казахстан
Группа В4: Уэльс
Исландия
Черногория
Турция
Дивизион С:
Группа С1: Швеция
Азербайджан
Словакия
Эстония
Группа С2: Румыния
Косова
Кипр
Литва/Гибралтар
Группа С3: Люксембург
Болгария
Северная Ирландия
Беларусь
Группа С4: Армения
Фарерские острова
Северная Македония
Латвия
Дивизион D:
Группа D1: Литва/Гибралтар
Сан-Марино
Лихтенштейн
Группа D2: Молдова
Мальта
Андорра
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