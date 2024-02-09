Тренер сборной Чехии: Мы должны подняться в дивизион А

Главный тренер сборной Чехии, которая вместе с Албанией и Грузией является соперником нашей национальной команды в группе В1 Лиги наций-2024/2025, Иван Гашек прокомментировал результаты жеребьевки турнира.

"Не хочу делать какие-то расчеты, как не делал до жеребьевки. Наша задача понятна -- мы должны подняться в дивизион А. Группа сбалансирована, поэтому неважно, кто, когда и с кем играет.

Это будет битва в каждом матче", - цитирует специалиста официальный сайт Футбольной ассоциации Чехии.