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Тренер сборной Чехии: Мы должны подняться в дивизион А

Лига наций УЕФА

Чешская сборная стала соперником украинской команды в группе В1 Лиги наций

Тренер сборной Чехии: Мы должны подняться в дивизион А

Фото: fotbal.cz

Новина українською

Главный тренер сборной Чехии, которая вместе с Албанией и Грузией является соперником нашей национальной команды в группе В1 Лиги наций-2024/2025, Иван Гашек прокомментировал результаты жеребьевки турнира.

"Не хочу делать какие-то расчеты, как не делал до жеребьевки. Наша задача понятна -- мы должны подняться в дивизион А. Группа сбалансирована, поэтому неважно, кто, когда и с кем играет.

Это будет битва в каждом матче", - цитирует специалиста официальный сайт Футбольной ассоциации Чехии.

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Источник:
fotbal.cz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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