Ассистент главного тренера Аякса попал на карантин после контакта с больным коронавирусом

Помощник наставника "Аякса" и экс-полузащитник "Ювентуса" Кристиан Поульсен находится на карантине после контакта с больным коронавирусом. Датчанин и два других сотрудника амстердамского клуба получили указание оставаться дома до 13 марта из-за угрозы распространения инфекции, как сообщает издание De Telegraaf.

Поульсен посетил праздничный обед в прошлую пятницу, один из других участников торжества сдал анализ на коронавирус – результат оказался положительным. Пресс-служба клуба отмечает, что у Кристиана и других сотрудников не было никаких симптомов болезни, но их все равно попросили ни с кем не контактировать и постоянно проверять температуру тела.

Таким образом, в субботе на матче против "Херенвена", Тен Хаг будет обходиться без своего ассистента. Поульсен выступал за "Шальке", "Севилью", "Ювентус", "Ливерпуль", "Эвиан" и "Аякс". В активе игрока 92 матча и 6 забитых мячей за национальную сборную Дании.