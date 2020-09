Матчи чемпионата Голландии будут проходить без зрителей

В Голландии болельщикам запретили посещать футбольные матчи, сообщает портал Dutch Football.

Данное решение приняло правительство страны в понедельник, 28 сентября. Основная причина — карантинные ограничения. Ранее болельщикам в Голландии было разрешено посещать стадионы, но не разрешалось петь.

После трех сыгранных туров в Эредивизи лидируют "Аякс" и "Херенвен" (по 9 набранных очков).

Football fans will no longer be allowed into stadiums! The Dutch government has decided to play without fans once again! (AD)



A blow for the clubs, fans and players.