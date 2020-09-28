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Матчи чемпионата Голландии будут проходить без зрителей

Нидерланды
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Об этом пишет Dutch Football

Матчи чемпионата Голландии будут проходить без зрителей
Новина українською

В Голландии болельщикам запретили посещать футбольные матчи, сообщает портал Dutch Football.

Данное решение приняло правительство страны в понедельник, 28 сентября. Основная причина — карантинные ограничения. Ранее болельщикам в Голландии было разрешено посещать стадионы, но не разрешалось петь.

После трех сыгранных туров в Эредивизи лидируют "Аякс" и "Херенвен" (по 9 набранных очков).

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В статье: Аякс (Амстердам) Чемпионат Голландии Эрадивизие Аякс
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